ЗСУ наступають південніше Бахмута і на лівому березі Херсонської області: карти ISW

Операція №1 - Луганська область

Як повідомляє ISW, російські війська 7 грудня продовжили локальні наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кременна, але не досягли будь-яких підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що на Куп'янському напрямку українські війська відбили щонайменше сім російських атак у районі Сіньківки і що на Лиманському напрямку українські сили відбили щонайменше шість російських атак у районі Терни, Веселого та Роздолівки.

Міністерство оборони Росії (МО) заявило, що невказані елементи Західного угруповання військ Росії відобразили п'ять російських атак у районі Сіньківки та озера Лиман (на північний захід від Сіньківки) і що невказані елементи центрального угрупування військ Росії відобразили українські атаки в районі Ямполівки.

Операція №2 - Донецька область

За словами ISW, російські війська продовжили наступальні операції під Бахмутом 7 грудня і, як повідомляється, нещодавно просунулися вперед.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки поблизу Богданівки, Івановського, Кліщіївки та Андріївки.

Українські війська продовжили наступальні операції під Бахмутом 7 грудня, але не просунулися вперед. Український Генштаб повідомив, що українські війська продовжили наступальні дії південніше Бахмута.

ISW повідомляє, що російські війська провели наступальні операції під Авдіївкою 7 грудня і нещодавно трохи просунулися вперед. Відеозаписи з геолокацією, опубліковані 5 і 6 грудня, показують, що російські війська досягли незначних успіхів на схід від Степового та на південний схід від Авдіївки.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки на схід від Новобахмутівки та поблизу Степового, Авдіївки, Сєверного, Тоненького та Первомайського.

ISW з'ясував, що російські війська продовжували наступальні операції на захід і на південний захід від Донецька 7 грудня, але не просунулися вперед.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Красногорівки, Мар'їнки та Новомихайлівки.

"Південна вісь"

За словами ISW, російські війська продовжили наступи в районі кордону Донецької та Запорізької областей 7 грудня, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що українські війська відбили російську атаку північніше Новодонецького.

Інститут повідомив, що українські війська продовжили контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області 7 грудня, але не досягли будь-яких заявлених чи підтверджених успіхів.

Російські війська 7 грудня продовжили контратаки в західній частині Запорізької області, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що українські сили відбили до шести російських атак поблизу Роботино та Новопрокопівки та на захід від Вербового.

За словами ISW, українські війська продовжили наземні операції на лівому березі Херсонської області 6 грудня, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

Український Генштаб повідомив, що українські війська зберігають позиції на східному березі Дніпра.

7 грудня представник ВМС України капітан третього рангу Дмитро Плетенчук заявив, що російські війська знизили активність авіації над Чорним морем після того, як 5 грудня українські війська збили бомбардувальник Су-24М поблизу Зміїного острова.