ВСУ наступают под Донецком, оккупанты продвинулись возле Красногоровки и Победы: карты ISW

На фронте в настоящее время ведутся позиционные бои на большинстве направлений. Украинские защитники и российские захватчики проводят наступление на запад и юго-запад от Донецка, также оккупанты продвигаются в районе Авдеевки.

Восток Украины. Операция №1 - Луганская область

15 апреля Госпогранслужба Украины сообщила, что 14 апреля пограничники отбили российскую диверсионно-разведывательную группу, пытавшуюся пересечь международную границу в неустановленном районе Сумской области.

В отчете аналитиков говорится, что возле Кременной 15 апреля продолжались позиционные бои, однако подтвержденных изменений на линии фронта не было. Позиционные бои продолжались к западу от Кременной у Тернов и к югу от Кременной около Белогоровки.

Операция №2 - Донецкая область

Войска РФ недавно подтвердили наступление к северо-востоку от Бахмута около Северского. Опубликованные 9 апреля геолокационные кадры свидетельствуют о том, что части сил оккупантов продвигались к северо-западу от Веселого (к северо-востоку от Бахмута и к югу от Северского).

Позиционные бои продолжались возле Спорного (к северо-востоку от Бахмута и к востоку от Северского) и Веселого.

Российские источники утверждали, что войска РФ продвинулись в районе Часова Яра 15 апреля, но подтвержденных изменений линии фронта в этом районе не было. Российские "военкоры" рассказывали, что путинские войска будто бы продвинулись в микрорайоне Канал в восточном Часовом Яре, а один российский блоггер утверждал, что оккупанты продвинулись на 300 метров на восточной окраине Часова Яра. Российский "военкор" говорил, что войска РФ якобы наступали на северо-восточную окраину Часова Яра в районе дачи. Российские источники утверждали, что захватчики продвинулись вблизи заповедника Ступки-Голубовские 2 (южнее микрорайона Канал), и что войска РФ также наступали у Богдановки (к северо-востоку от Часова Яра), Калиновки (к северу от Часова Яра) и Ивановского (на юго-восток от Часова Яра). Однако в ISW не наблюдалось визуального подтверждения этих заявленных достижений.

Позиционные боевые действия продолжались на юго-востоке от Часова Яра вблизи микрорайона Новый; в микрорайоне Канал; юго-восточнее Часова Яра вблизи Ивановского, Андреевки, Клещиевки, Курдюмовки; и к югу от Часова Яра около Нью-Йорка.

Спикер группы войск "Хортица" ВСУ подполковник Назар Волошин сообщил, что войска РФ пытаются захватить Часов Яр, наступая на флангах в районе Богдановки и Ивановского, и что оккупанты сбрасывают в этот район от 20 до 30 планирующих бомб за сутки.

Войска РФ недавно продвинулись под Авдеевкой. Геолокационные кадры, опубликованные 15 апреля, показывают, что захватчики продвинулись в центре Семеновки (к западу от Авдеевки), а российские "военкоры" утверждали, что войска РФ якобы продвинулись в этом районе.

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 14 апреля, указывают на то, что оккупанты продвинулись к юго-востоку от Новобахмутовки (к северо-западу от Авдеевки), а российский блоггер утверждал, что путинские войска будто бы приближаются к окрестностям п.п. Очеретино (на северо-запад от Новобахмутовки). Российские "военкоры" также рассказывали, что войска РФ якобы одновременно продвинулись к восточной части общественного сада Заря (к востоку от Новобахмутовки и к юго-востоку от Очеретино) и достигли окраин Новобахмутовки, и также продвинулись к югу от Новобахмутовки. Российские блоггеры также утверждали, что войска РФ продвинулись к югу от Уманского (к западу от Авдеевки) и к северу от н.п. Бердичи (к северо-западу от Авдеевки). Вместе с тем, эксперты ISW не нашли визуального подтверждения этих российских заявлений.

Позиционные бои продолжались северо-западнее Авдеевки в районе Новокалинового и Новобахмутовки; к западу от Авдеевки возле Уманского, Бердичи, Семеновки; юго-западнее Авдеевки вблизи Первомайского и Нетайлово.

Украинские и российские силы недавно подтвердили наступление на запад и юго-запад от временно оккупированного города Донецк. Геолокационные кадры, опубликованные 14 апреля, показывают, что ВСУ восстановили позиции в юго-западной Новомихайловке (юго-западнее Донецка). Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 14 и 15 апреля, показывают, что войска РФ продвинулись соответственно к юго-востоку от Красногоровки (к западу от Донецка) и к северо-западной Победе (юго-западнее Донецка). Российский "военкор" утверждал, что войска РФ продвинулись севернее Новомихайловки и в самом населенном пункте.

Позиционные боевые действия продолжались западнее Донецка в районе Красногоровки и юго-западнее Донецка в районе Победы и Новомихайловки.

15 апреля на участке админграницы Донецкой и Запорожской областей продолжались позиционные боевые действия, однако подтвержденных изменений на линии столкновения не последовало. Российский "военкор" туманно утверждал, что подразделения войск РФ якобы продвигались в районе Великой Новоселки, хотя в SIW не наблюдали визуальных доказательств этого утверждения.

Позиционные бои продолжались к югу от Великой Новоселки в районе Урожайного и Старомайорского и юго-западнее Великой Новоселки в районе Приютного.

"Южная ось"

15 апреля на западе Запорожской области продолжались позиционные бои, однако подтвержденных изменений линии фронта не последовало. Позиционные бои продолжались в юго-западе от Вербового (к востоку от Работино) и к юго-западу от Белогорья (к северо-востоку от Работино).

15 апреля ВСУ нанесли удары по оккупированным Бердянску Запорожской области и Крыму. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что Силы обороны нанесли удар по российской военной базе на заводе "Южнидромаш" в Бердянске. Российские оккупационные "власти" утверждали, что ПВО ВС РФ якобы перехватила две украинские ракеты Storm Shadow, но некоторые российские источники утверждали, что ракеты поразили неопределенные цели. Украинские и российские СМИ со ссылкой на источники в украинских спецслужбах подтвердили факт удара украинцев по российскому командному пункту с неизвестными чиновниками РФ в оккупированном Крыму.

15 апреля продолжались позиционные бои на восточной (левобережной) части Херсонской области в районе Крынок.

Ситуация на фронте

Напомним, в Генштабе ВСУ в вечерней сводке 15 апреля информировали, что в течение суток на фронте было зафиксировано 87 боевых столкновений.

Также в военном командовании сообщили, что, в частности, на Новопавловском направлении враг при поддержке авиации 26 раз пытался прорвать оборону украинских защитников.