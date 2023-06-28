ЗСУ наступали на Бахмутському напрямку, закріплюються на зайнятих рубежах

Так, за його словами, загалом ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Українські воїни закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Ситуація на Бахмутському напрямку

"Наші війська вели наступальні дії на Бахмутському напрямку в районах н. п.: Роздолівка, північніше Соледара, південніше Парасковіївки, Залізнянського, Берхівки, Кліщіївки, Курдюмівки. Мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах", - розповів він.

ЗСУ успішно наступають на Бахмутському напрямку в районі 7 населених пунктів (deepstatemap.live)

Тактика ворога

Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Російські окупаційні війська чинять шалений потужний опір. Водночас ворог зазнає втрат в особовому складі, озброєнні та техніці.

"Тривають важкі бої з окупантами. Вони втрачають живу силу, озброєння та військову техніку", - зазначив Ковальов.

Ситуація біля Бахмута та на Бахмутському напрямку

За даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, окупанти зайняти укріплення та опорні пункти, які готували ЗСУ в районі Бахмута. Тому для звільнення населених пунктів на цьому напрямку потрібно більше зусиль та часу. При цьому, за підсумками минулого тижня, ЗСУ змогли просунутися від 1 до 2 км по кожному з напрямків на сході.