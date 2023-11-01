ЗСУ намагалися прорвати російську оборону в районі Піщанівки і Пойми: карти боїв ISW

Операція №1 - Луганська область

За повідомленнями ISW, російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна, але 31 жовтня не зробили жодних заявлених чи підтверджених поступів.

Українські офіційні особи, включаючи український Генеральний штаб, повідомили, що російські війська безуспішно атакували поблизу Сіньківки, Іванівки та Надії, але не проводили жодних наступальних дій у напрямі Лимана.

Російські ЗМІ стверджували, що російські війська атакували поблизу Сіньківки, Кислівки та Макіївки 30 жовтня, але не уточнили результату. 30 жовтня російський блогер заявив, що позиційні бої продовжуються в районі Серебрянського лісництва.

Російські джерела стверджували, що українські війська 31 жовтня провели безуспішні наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна. Російські джерела, включаючи Міністерство оборони Росії (МО), стверджували, що українські війська безуспішно атакували поблизу Сіньківки, Ямполівки та Діброва.

Операція №2 - Донецька область

За словами ISW, українські військові продовжували наступальні операції в районі Бахмута, але 31 жовтня не досягли жодних підтверджених успіхів. Генштаб України повідомив, що українські військові продовжували наступальні операції на південь від Бахмуту.

Російські блогери стверджували, що російські війська відбили українські атаки поблизу Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки.

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили зміцнили контроль над позиціями на схід від залізничної лінії біля Андріївки та трохи просунулися на південь від населеного пункту.

Російські війська контратакували під Бахмутом 31 жовтня, але не досягли будь-яких заявлених чи підтверджених успіхів.

Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Кліщіївки, Андріївки та Сєверного.

Російські блогери стверджували, що російські війська контратакували поблизу Берхівки.

ISW, посилаючись на російські джерела, повідомляє, що українські сили контратакували поблизу Авдіївки, але 31 жовтня жодних заявлених чи підтверджених досягнень не було. Російські блогери стверджували, що російські війська відобразили українську контратаку в районі Авдіївського полігону для сміття на північний захід від Авдіївки.

Російські джерела продовжили наступальні операції під Авдіївкою 31 жовтня та підтвердили успіхи. Відеозапис з геолокацією, опублікований 30 жовтня, показує, що російські війська трохи просунулися на південний захід від Авдіївки.

Додаткові відеозаписи з геолокацією, опубліковані 30 жовтня, показують, що російські війська просунулися на південний захід від Красногорівки. Російські блогери стверджували 30 та 31 жовтня, що російські війська наступають у районі Авдіївського коксохімічного заводу безпосередньо на північ від Авдіївки.

31 жовтня російський блогер заявив, що російські війська не ведуть активних атак на коксохімічний завод і досі готуються до наземного нападу. Інший російський військовий блогер стверджував, що російські війська просунулися до околиць промислової зони Авдіївки.

Російські блогери стверджували, що російські війська також наступають у районі Красногорівки, Тоненького, Північного, Водяного та Первомайського.

31 жовтня Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Кераміка, Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєвеоного та Первомайського.

Українські військові 31 жовтня не проводили жодних заявлених чи підтверджених наземних атак на захід, чи південний захід від Донецька.

За словами ISW, 31 жовтня російські війська продовжили наземні атаки на захід та південний захід від Донецька та підтвердили просування. Відеозапис з геолокацією, опублікований 30 жовтня, показує, що російські війська трохи просунулися на південь від Новомихайлівки.

31 жовтня Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Мар'їнки та Новомихайлівки. Російські ЗМІ стверджували, що 30 жовтня на західній околиці Мар'їнки точилися позиційні бої.

"Південна вісь"

ISW повідомляє, що ЗСУ 31 жовтня не проводили жодних заявлених чи підтверджених наземних атак у районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Російські війська 31 жовтня продовжили обмежені наземні атаки в районі кордону Донецької та Запорізької областей, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

За повідомленнями Генштабу, українські військові відбили російські атаки поблизу Пречистівки, Золотої Ниви та Старомайорська.

Російські ЗМІ стверджували, що 30 жовтня точилися бої поблизу Приютного та Новодонецького.

Інститут з'ясував, що українські військові 31 жовтня продовжили контрнаступальні операції у західній частині Запорізької області, але не досягли якихось підтверджених успіхів.

Генштаб повідомив, що українські війська продовжують наступальні операції на мелітопольському напрямі.

Російські джерела, включаючи Міністерство оборони Росії, стверджували, що російські війська відбили українські атаки поблизу Роботиного, Вербового, Новопрокопівки, Копані та Нестерянки.

Росіяни 31 жовтня контратакували у західній частині Запорізької області, але не досягли жодних підтверджених успіхів.

За словами Генштабу України, російські вояки безуспішно намагалися поновити втрачені позиції поблизу Роботиного.

Джерело, пов'язане з BARS-13 (Російський бойовий резерв), стверджувало, що російські війська контратакували й відкинули українські війська з позицій поблизу Вербового. Російські джерела стверджували, що російські війська провели успішну контратаку з Вербового у напрямку Роботиного. ISW не спостерігала візуального підтвердження цих заявлених російських досягнень.

Російські блогери стверджували, що українські військові зберігають позиції та продовжують наземну активність на східному (лівому) березі Херсонської області станом на 31 жовтня.

Також вони стверджували, що українські військові продовжують утримувати позиції у Кринках та поблизу Антонівського шосе та залізничних мостів. Російські блогери стверджували, що бойові дії продовжуються в районі Кринків та Антонівського залізничного мосту і що українські війська намагалися прорвати російську оборону в районі Пищанівки та Пойми.

Російські військові 31 жовтня продовжили авіаудари бомбами, що планують, по цілях на західному (правому) березі Херсонської області. Південне оперативне командування України повідомило, що російські війська минулої доби випустили 45 плануючих бомб за цілями в Херсонському та Беріславському районах.

Російські джерела стверджували, що українські війська завдали комбінованих ракетних ударів Севастополем та іншим районам окупованого Криму 30 жовтня.

Російське опозиційне видання Astra повідомило, що джерела заявили, що українські війська пошкодили російську систему ППО С-300 поблизу Молочного.