ЗСУ могли вдарити ракетами ATACMS по російській ППО під Бердянськом, - ISW

Інститут вивчення війни (ISW) назвав другий об’єкт, проти якого ЗСУ могли використати ракети ATACMS, таємно передані Україні Сполученими Штатами у березні. Йдеться про російську систему ППО С-300 під тимчасово окупованим Бердянськом Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW .

За словами американського високопосадовця, українські сили завдали ударів ракетами ATACMS по російській військовій базі в окупованому Криму та невизначеній цілі на схід від Бердянська.

ISW пише, що на геолокаційних кадрах, опублікованих 23 квітня, видно, як українські війська завдають ударів по кількох радарах російської системи ППО С-300 на південний схід від окупованої Волновахи (на північний схід від Бердянська).

Українські військові поки не підтвердили цей удар.

Таємне постачання ATACMS Україні