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ЗСУ могли вдарити ракетами ATACMS по російській ППО під Бердянськом, - ISW

Четвер 25 квітня 2024 05:27
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ЗСУ могли вдарити ракетами ATACMS по російській ППО під Бердянськом, - ISW Фото: Ракета ATACMS (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Інститут вивчення війни (ISW) назвав другий об’єкт, проти якого ЗСУ могли використати ракети ATACMS, таємно передані Україні Сполученими Штатами у березні. Йдеться про російську систему ППО С-300 під тимчасово окупованим Бердянськом Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

За словами американського високопосадовця, українські сили завдали ударів ракетами ATACMS по російській військовій базі в окупованому Криму та невизначеній цілі на схід від Бердянська.

ISW пише, що на геолокаційних кадрах, опублікованих 23 квітня, видно, як українські війська завдають ударів по кількох радарах російської системи ППО С-300 на південний схід від окупованої Волновахи (на північний схід від Бердянська).

Українські військові поки не підтвердили цей удар.

Таємне постачання ATACMS Україні

У Пентагоні заявили, що ATACMS таємно були поставлені в Україну на початку березня відповідно до вказівки президента США Джо Байдена.

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати і надалі продовжать постачати Україні ATACMS.

За інформацією The New York Times, додаткові ракети більшої дальності включені у нещодавно схвалений пакет допомоги Україні в розмірі 60,8 мільярдів доларів.

Удар по аеродрому в Джанкої

Імовірно, першого удару ракетами ATACMS було завдано в ніч на 17 квітня по військовому аеродрому у тимчасово окупованому Джанкої.

За даними ГУР МО, внаслідок удару було знищено або критично пошкоджено низку засобів протиповітряної оборони росіян. Також вражено пункт управління ППО.

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