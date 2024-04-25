ЗСУ могли вдарити ракетами ATACMS по російській ППО під Бердянськом, - ISW
Інститут вивчення війни (ISW) назвав другий об’єкт, проти якого ЗСУ могли використати ракети ATACMS, таємно передані Україні Сполученими Штатами у березні. Йдеться про російську систему ППО С-300 під тимчасово окупованим Бердянськом Запорізької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.
За словами американського високопосадовця, українські сили завдали ударів ракетами ATACMS по російській військовій базі в окупованому Криму та невизначеній цілі на схід від Бердянська.
ISW пише, що на геолокаційних кадрах, опублікованих 23 квітня, видно, як українські війська завдають ударів по кількох радарах російської системи ППО С-300 на південний схід від окупованої Волновахи (на північний схід від Бердянська).
Українські військові поки не підтвердили цей удар.
Таємне постачання ATACMS Україні
У Пентагоні заявили, що ATACMS таємно були поставлені в Україну на початку березня відповідно до вказівки президента США Джо Байдена.
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Сполучені Штати і надалі продовжать постачати Україні ATACMS.
За інформацією The New York Times, додаткові ракети більшої дальності включені у нещодавно схвалений пакет допомоги Україні в розмірі 60,8 мільярдів доларів.
Удар по аеродрому в Джанкої
Імовірно, першого удару ракетами ATACMS було завдано в ніч на 17 квітня по військовому аеродрому у тимчасово окупованому Джанкої.
За даними ГУР МО, внаслідок удару було знищено або критично пошкоджено низку засобів протиповітряної оборони росіян. Також вражено пункт управління ППО.
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