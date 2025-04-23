ЗСУ могли просунутися біля Троїцького, ворог тисне на двох напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися у Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 квітня, показують, що росіяни просунулися вздовж шосе 38H-609 Суджа - Гуєво на південь від Олешні (на південний захід від Суджі).

Повідомляється, що тривали бої під н.п. Горналь. Пов'язаний із Кремлем російський "воєнкор" стверджував, що гора Фрагор (на південний захід від монастиря Святого Миколая) є спірною "сірою зоною".

22 квітня російські сили безпеки заявили кремлівському каналу новин ТАСС, що ЗСУ начебто підірвали будівлі в монастирі, але російські блогери стверджували, що війська РФ завдали бомбовий удар ФАБ-1500 або ФАБ-3000 по українських позиціях у монастирі.

Тривали бойові дії 22 квітня на північному заході Бєлгородської області. Російські "воєнкори" розповілади, що ЗСУ начебто безуспішно атакували поблизу Поповки та Демидівки. Російський блогер заявив, що Сили оборони України утримують позиції на околицях Поповки.

"Можливо, 22 квітня українські війська завдали удару з безпілотника по російському ракетно-артилерійському арсеналу у Володимирській області, але ISW не може незалежно перевірити причину вибуху на арсеналі", - йдеться в публікації експертів.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України лейтенант Андрій Коваленко, який зазвичай розповідає про успішні українські удари по території Росії, 22 квітня заявив, що на 51-му арсеналі Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) під Киржачем Володимирської області стався вибух.

Коваленко зазначив, що на арсеналі зберігається близько 105 тис. тонн озброєння, у тому числі значні запаси артилерійських снарядів, ракет, боєприпасів для систем протиповітряної оборони та реактивних систем залпового вогню (РСЗВ). Причину вибуху Коваленко не назвав.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 22 квітня, видно стовп диму на південний захід від Киржача біля 51-го арсеналу. Губернатор Володимирської області Олександра Авдєєва 22 квітня заявила, що в Киржачском районі стався вибух.

22 квітня Міноборони РФ заявило, що пожежа у невизначеній військовій частині у Володимирській області спричинила детонацію складу боєприпасів, а причиною пожежі нібито стало порушення правил безпеки поводження з вибуховими речовинами.

Російський блогер стверджує, що українські безпілотники могли спричинити вибух, якщо дрони ЗСУ поцілили по відкритій або погано захищених ділянках арсеналу. Пов'язаний з Кремлем російський "воєнкор" заявив, що причиною вибуху може бути людська помилка або диверсія.

"Північна вісь"

22 квітня російські окупанти продовжили наступальні операції на півночі Сумської області, але не просунулися. Війська РФ атакували біля Юнаківки та вздовж лінії Володимирівка - Біловоди - Басівка.

Пов’язаний з Кремлем російський блогер стверджував, що щодо лінії Володимирівка - Біловоди - Басівка є суперечлива інформація, та що ситуація незрозуміла.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

22 квітня російські загарбники продовжували обмежені наступальні дії на півночі Харківської області, але просунутися не змогли. 21 і 22 квітня війська РФ атакували біля Липців і Вовчанська.

Речник української бригади, яка діяла в районі Вовчанська, 22 квітня повідомив, що ворог використа "одностороннє 30-годинне Великоднє перемир'я" для проведення ротацій та постачання передових позицій на цьому напрямку. Речник зазначив, що росіяни використовують невеликі групи ДРГ для зондування та обстрілу українських позицій у цьому районі.

Операція РФ №2 - Луганська область

22 квітня російські окупанти продовжили наземні атаки на Куп’янському напрямку, але не проснулися. 21 і 22 квітня війська РФ атакували поблизу Кам’янки, Малої Шапківки, Кіндрашівки та Петропавлівки.

22 квітня російські загарбники наступали на напрямку Борової, але просунутися не змогли. Війська РФ 21 і 22 квітня атакували в районі Загризового, Нової Кругляківки, Надії, Новосергіївки, Ольгівки та Греківки.. Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ контратакували поблизу Надії.

22 квітня російські окупанти продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували в районі Новомихайлівки, Рідкодубів, Мирного та Колодязів, у напрямку Зеленої Долини та Нового Миру, а також біля Торського 21 і 22 квітня.

Речник української бригади, яка діє на Лиманському напрямку, повідомив, що під час "перемир'я" 19-20 квітня російські загарбники здійснили інтенсивний обстріл українських позицій та здійснили щонайменше один піхотний штурм.

Речник також повідомив, що росіяни використали "перемир'я", щоб відтягнути піхоту, оснащену кулеметами та гранатометами (РПГ), ближче до лінії фронту та розпочали великий піхотний штурм після закінчення перемир'я.

Операція РФ №3 - Донецька область

22 квітня російські окупанти продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися. 21 і 22 квітня війська РФ атакували в районі Григорівки, Верхньокам'янського та Переїзного.

22 квітня російські загарбники наступали на напрямку Часового Яру, але також не просунулися. 21 і 22 квітня війська РФ атакували біля самого Часового Яру, поблизу Маркового, Васюківки, Білої Гори та Ступочок.

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ підполковник Дмитро Запорожець 21 квітня заявив, що росіяни під час "Великоднього перемир'я" 19-20 квітня лише трохи знизили швидкість артилерійського вогню, але не завдавали авіаударів.

Запорожець повідомив, що після закінчення "перемир'я" опівночі 21 квітня війська РФ завдали ударів із РСЗВ по Костянтинівці, та завдали ударів по українських позиціях із застосуванням керованих бомб. Запорожець зазначив, що війська РФ на напрямку Часового Яру продовжують наступати дрібними піхотними групами і не ведуть механізованих ударів.

Російські окупанти нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 22 квітня, показують, що росіяни фіксувалися в районі породного відвалу на північ від Торецька.

21 і 22 квітня російські загарбники наступали біля самого Торецька, в районі Дачного, Диліївки, Дружби, Щербинівки, Петрівки, наступали в напрямку Романівки і на північ від Сухої Балки.

21 квітня українська бригада опублікувала кадри, на яких видно, що російська піхота продовжує на мотоциклах наступати на Торецькому напрямку. У бригаді заявили, що ворог постійно експериментує із новою тактикою, включаючи ведення штурму бронеколонами, які супроводжують невеликими групами піхоти, і ведення штурму на мотоциклах.

22 квітня російські окупанти продовжили наступальні дії на Покровському напрямку, але не просунулися.

Війська РФ атакували в напрямку Малинівки та поблизу Тарасівки, Березівки, Водяного Другого та Старої Миколаївки, в районі Променя, Єлизаветівки, Новоторецького, Олександрополя, Миролюбівки, і наступали на Стару Миколаївку, біля Сухого Яру та Лисівки, Звірового, Удачного, Леонтовичів та Котлиного 21 і 22 квітня.

Російські блогери стверджували, що Сили оборони України контратакували біля Шевченка (на південь від Покровська), Удачного, Звірового та Піщаного.

Речник української бригади, яка діє на Покровському напрямку, 22 квітня повідомив, що війська РФ продовжують наступати невеликими піхотними групами. Він розповів, що противник 19 квітня провів механізований штурм із застосуванням невстановленої кількості бойових машин піхоти (БМП) і автомобілів з піхотою.

22 квітня російські загарбники наступали на Новопавлівському напрямку, але успіху не мали і не просунулися.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ просунулися поблизу Троїцького (на південний схід від Новопавлівки), і що Сили оборони України взяли під контроль половину Успенівки (на північний схід від Новопавлівки), але в ISW не мають підтверджень.

Війська РФ атакували в районі Успенівки та Новоолександрівки, біля Преображенки, Котлярівки, Надіївки, Троїцького і наступали на Горіхове 21 і 22 квітня. 21 квітня російські блогери заявили, що ЗСУ контратакували біля Троїцького та Богданівки.

22 квітня Міноборони Росії заявило, що путінські війська на Новопавлівському напрямку почали використовувати невизначені системи прийому звуку для координації бойових дій, а не використовувати радіозв'язок, щоб уникнути виявлення засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і постановки перешкод.

22 квітня російські окупанти продовжували наступати на Курахівському напрямку, але не просунулися. Війська РФ атакували в районі Андріївки, Олексіївки та Костянтинополя, біля Багатиря, Новосілки, Розлива та Одрадного 21 і 22 квітня. Російський блогер стверджував, що ЗСУ здійснили контратаку на схід від Багатира.

22 квітня російські загарбники продовжували наступати на напрямку Великої Новосілки, але не просунулися. Війська РФ атакували біля Привільного та Вільного Поля, а також наступали в напрямку Новополя 21 і 22 квітня.

"Південна вісь"

22 квітня російські окупанти продовжували наступальні дії на заході Запорізької області, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували біля Малої Токмачки, в напрямку Новоданилівки, біля Степового, П'ятихаток, Лобкового та Малих Щербаків 21 і 22 квітня.

Командир українського взводу, який діяв на Оріхівському напрямку, 22 квітня заявив, що росіяни все ще мають велику кількість техніки, зосередженої на заході Запорізької області, незважаючи на значні втрати техніки під час невдалого штурму на заході області 16 квітня чисельністю в батальйон.

Український командир взводу зазначив, що російські окупанти використовують колони бронетехніки для транспортування піхоти.

Російські загарбники 21 і 22 квітня проводили обмежені наземні наступальні операції на Дніпровському напрямку, але не просунулися.

Ситуація на фронті

Як повідомляли у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 22 квітня, з початку доби на фронті відбулося 118 бойових зіткнень.

У Силах оборони України також зазначили, що російські окупанти продовжували найактивніше вести штурмові дії саме на Покровському напрямку.