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До ЗСУ мобілізовують сотні вагітних. SPRAVDI спростувало новий фейк росіян

Фото: SPRAVDI спростувало новий фейк про мобілізацію вагітних в Україні (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні "гуляє" інформація про нібито "мобілізацію сотень вагітних" до лав ЗСУ. Насправді це не більше ніж фейк та російський нарратив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки (SPRAVDI).

Зокрема, про це пишуть російські ЗМІ. Насправді, автор Drago Bosnic, чиїм іменем підписана стаття, де йдеться про нібито "мобілізацію вагітних" в Україні, поширює російські наративи та возвеличує російського диктатора Володимира Путіна.

У своєму матеріалі про мобілізованих вагітних так званий "аналітик" посилається на фейк пропагандиста Володимира Соловйова про вагітну українку, яку беруть у полон, та фейк про примусову мобілізацію вагітної медикині в Одесі. З цих фейків Drago Bosnic зробив хибний висновок про сотні й тисячі вагітних у лавах ЗСУ.

"Тобто він посилається на російських фейкарів, а ті потім посилаються на нього, як на іноземного аналітика. Це - відомий у росіян прийом легітимізації інформації через іноземні "ЗМІ", - зазначають у SPRAVDI.

Для довідки

Згідно з українським законодавством, вагітні жінки визнаються тимчасово непридатними для служби та мобілізації не підлягають.

Як повідомлялося, раніше Україна спростувала фейк про вагітну військову Збройні сили України, яку нібито російські окупанти взяли в полон.

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фейкиМобілізація в Україні