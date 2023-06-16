ЗСУ мають успіхи у наступі майже по всій лінії фронту: карти боїв ISW

Ситуація в Луганській та Харківській областях

15 червня російські війська продовжили обмежені наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Стельмахівки (16 км на північний захід від Сватового), Виїмки (25 км на південь від Кремінної) та Веселого ( 31 км на південь від Кремінної).

14 червня російські джерела стверджували, що підрозділи 6-ї загальновійськової армії (ЗВО) вели штурм у напрямку Куп’янська і що російські війська продовжують утримувати плацдарм на західному (правому) березі річки Оскіл поблизу Масютівки (13 км на північний схід від Куп'янська).

15 червня речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що російські війська посилили вогонь з непрямого наведення на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.

Бої на Донбасі

15 червня українські війська продовжили контратаки на північному та південному флангах Бахмута. Речник Генштабу України Олександр Штупун заявив, що українські війська провели успішні контратаки в районі Роздолівки-Краснополівки (13-16 км на північ від Бахмута) та Берхівки-Ягідного (2-4 км на північ від Бахмута).

Російські джерела стверджували, що українські сили просунулися в районі Кліщіївки (5 км на південний захід від Бахмута) і провели додаткові контратаки в районі Озарянівки та Курдюмівки (обидві за 12-14 км на південний захід від Бахмута).

Речник Східного угруповання військ ЗСУ полковник Сергій Череватий заявив, що за останні два тижні під час контратак поблизу Бахмута українські війська відвоювали 16 квадратних кілометрів території.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що російські війська перекидають резерви з херсонського напрямку в район Бахмута, хоча ІСВ поки не помічає, що російські елементи, раніше направлені до Херсонської області, повторно введені поблизу Бахмута.

Російські сили продовжували обмежені наземні атаки поблизу Бахмута та завоювали певну територію станом на 15 червня. Геолокаційні кадри показують, що російські війська захопили Сакко і Ванцетті (15 км на північ від Бахмута) станом на 14 червня. Раніше ISW повідомляв, що військові блогери стверджували, що російські війська відступили з позицій поблизу Сакко і Вансетті 18 травня.

Генштаб України заявив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), Ягідного, Берхівки та Роздолівки.

Повідомляється, що 14 червня українські та російські сили продовжували обмежені наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк. Український Генштаб повідомив, що російські сили вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Мар’їнки (на південно-західній околиці Донецька), Красногорівки (безпосередньо на захід від Донецька) і Новомихайлівки (11 км на південний захід від м. Донецьк).

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили здійснили наземні атаки поблизу Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки) та Опитного (3 км на південний захід від Авдіївки). Міністерство оборони Росії визнало, що українські війська вели наступальні дії на донецькому напрямку, куди, ймовірно, входять райони Бахмута чи Авдіївки.

"Південна вісь"

Російські та українські війська 15 червня провели наступальні дії на заході Донецької області. Український Генштаб повідомив, що російські сили в районі Шахтарського (на західному Донецьку) здійснили невдалий наступ на Водяне (безпосередньо на північний схід від Вугледара та приблизно за 36 км на схід від Великої Новосілки).

Зокрема, прес-центр українського Таврійського угруповання військ 15 червня повідомив, що українські війська просунулися до одного кілометра в районі Вулгедару, а бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що українські війська продовжують просування в цьому районі.

Ймовірно, російські війська здійснили обмежену наземну атаку в районі Вугледара, щоб відвести українські сили від Великої Новосілки, де українські війська продовжують контрнаступальні дії. Російські військові блогери продовжували стверджувати, що українські сили ведуть бої на південь від Великої Новосілки, зокрема в районі Макарівки-Урожайного.

Один "воєнкор" зазначив, що українські війська незначно просунулися на південний захід від Новодонецького (10 км на південний схід від Великої Новосілки). Кілька російських джерел стверджували, що частини оперативно-тактичного формування "Каскад" завдали ударів по українських районах зосередження в районі Великої Новосілки.

Російські джерела стверджували, що 15 червня українські війська продовжували наступальні операції в західній Запорізькій області. Російські військові блогери стверджували, що українські війська безуспішно атакували південно-західніше та південніше Оріхова, і попереджали, що українські війська, можливо, перегруповуються та готуються до поновлення наступальних операцій у західній Запорізькій області.

Кілька "воєнкорів" також стверджували, що інтенсивність українських атак поблизу Оріхова зросла, оскільки погодні умови покращилися. На відео з геолокацією, опублікованому 15 червня, видно, як частини російського добровольчого батальйону БАРС-23 "Судоплатов" ведуть вогонь по українських силах на заході Запорізької області поблизу Лобкового.

Російські джерела використали візит генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафеаля Гроссі на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), щоб звинуватити Україну в загрозі безпеці станції. Російський медіа-агрегатор опублікував кадри, на яких різні російські представники супроводжують Гроссі навколо ЗАЕС, і стверджував, що працівники ЗАЕС показали Гроссі докази того, що Україна ставить під загрозу ЗАЕС.

МАГАТЕ та Гроссі на момент публікації не опублікували незалежних заяв щодо ситуації на ЗАЕС. Ростехнагляд Федеральної служби з екологічного, технологічного та атомного нагляду заявив, що станом на 15 червня ЗАЕС працює в штатному режимі.

Водночас голова Державної інспекції ядерного регулювання України Олег Коріков повідомив, що російські чиновники на ЗАЕС два тижні тому припинили автоматичну передачу інформації з датчиків радіаційного контролю, що змусило інспекторів МАГАТЕ вручну записувати радіаційні показання на свої телефони та надсилати їх до МАГАТЕ для моніторингу.

Російські джерела стверджували, що 15 червня українські сили проводили обмежені диверсійно-розвідувальні дії на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські військові блогери стверджували, що російські війська відбили українську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася висадитися біля Олешок (на південний схід від Херсона) та Голої Пристані (на південний захід від Херсона) з 40 чоловіками особового складу та чотирма катерами.

Олешки та Гола Пристань постраждали від значної повені після руйнування дамби Каховської ГЕС, тому незрозуміло, де саме українські сили змогли висадитися, хоча окупаційний глава Херсонської області Володимир Салдо стверджував, що рівень води впав до 0,1 метра в Олешках і 0,25 метра в Голій Пристані.

Влада Херсонської області зазначила, що на західному (правому) березі Херсонської області залишаються підтопленими 27 населених пунктів, а на східному - 17 населених пунктів.

Російські джерела стверджували, що Україна в ніч з 14 на 15 червня здійснила атаку безпілотників на окупований Крим. Окупаційний глава Криму Сергій Аксьонов стверджував, що українські війська запустили дев'ять безпілотників по Криму, шість з яких російська ППО збила, а решта три були виведені з ладу засобами радіоелектронної боротьби. Повідомляється, що в селі Докучево в центральному Криму вибухнув один дрон.

Ситуація на фронті 15 червня

За інформацією Генштабу України, росіяни зосередились на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом останньої доби там відбулось 26 бойових зіткнень.

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