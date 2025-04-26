ЗСУ мали успіх на заході Запорізької області, ворог просунувся у трьох областях: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися поблизу міжнародного кордону в Курській області у спрбі відтіснити ЗСУ з позицій у цьому районі.

Геолокаційні кадри, опубліковані 24 квітня, показують, що війська РФ просунулися на північ від н.п. Горналь (на південний захід від Суджі). Додаткові відео з геолокацією, опубліковані 25 квітня, показують, що росіяни досягли північно-східної околиці Олешні під час механізованого штурму.

24 і 25 квітня тривали бої в напрямку Олешні та під Горналем. 24 квітня російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакували в напрямку Гоптарівки (на південний схід від Суджі вздовж кордону Курської та Бєлгородської областей.

25 квітня тривали бої на північному заході Бєлгородської області - біля Поповки та Демидівки.

24 і 25 квітня російські блогери стверджували, що ЗСУ здійснили контратаку в районі Поповки та в районі адміністративного кордону Курської та Бєлгородської областей поблизу міжнародного кордону.

"Північна вісь"

Нещодавно російські загарбники наступали на півночі Сумської області. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 квітня, показують, що війська РФ просунулися вздовж вулиці Праці в південній частині Журавки.

25 квітня російські окупанти здійснили штурм в районі Новомиколаївки, а також у районі Біловодів і Садків.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземні дії на півночі Харківської області 25 квітня.

Операція РФ №2 - Луганська область

Ані українські, ані російські джерела ISW не розповідали про атаки на Куп'янському напрямку 25 квітня.

25 квітня війська РФ продовжували наступ на напрямку Борової, але не просунулися. 24 і 25 квітня російські загарбники атакували в напрямку Богуславки, в районі Загризового і Нової Кругляківки, в районі Надії і Новоєгорівки, а також у районі Ольгівки.

25 квітня російські окупанти наступали на Лиманському напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували в районі Рідкодуба, Нового, Нового Миру, Ямполівки та Колодязів та біля Торського 24 і 25 квітня.

Операція РФ №3 - Донецька область

25 квітня російські загарбники продовжували наступати на Сіверському напрямку, але не просунулися. 24 і 25 квітня війська РФ атакували в районі Серебрянки, Білогорівки та Григорівки, а також у районі Верхньокам'янського.

25 квітня російські окупанти наступали у напрямку Часового Яру, але не просунулися. 24 і 25 квітня війська РФ атакували біля Часового Яру, коло Маркового, Андріївки, наступали у в напрямку Предтечиного та біля Білої Гори.

В ОСУВ "Хортиця" 25 квітня повідомили, що росіяни на напрямку Часового Яру нещодавно здійснили механізований штурм чисельністю у роту із застосуванням 6 бронетехніки та 5 цивільних легкових автомобілів..

25 квітня російські загарбники продовжили наступальні дії на Торецькому напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували поблизу самого Торецька, біля Дачного і Диліївки, Петрівки, Романівки, Старої Миколаївки, Калинового, Леонідівки, Тарасівки, Водяного Другого, Березівки, Єлизаветівки, Петрівки, Романівки і наступали на Щербинівку 24 і 25 квітня.

Сили оборони України контратакували в районі породного відвалу шахти "Фоміха" на півночі Торецька та поблизу Тарасівки.

Російські окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 квітня, показують, що росіяни просунулися до південної частини Лисівки (на південний схід від Покровська).

Війська РФ атакували під самим Покровськом, біля Малинівки, Новоторецького, Миролюбівки, Сухого Яру та Лисівки, коло Чунишиного та Новоукраїнки, в районі Звірового, Котлиного, Удачного і наступали на Молодецьке 24 і 25 квітня.

Російський "воєнкор" заявив, що українські безпілотники продовжують загрожувати російським наземним лініям зв’язку поблизу Лисівки.

25 квітня російські загарбники продовжували наступати на Новопавлівському напрямку, але не просунулися. Війська РФ атакували в районі Новоолександрівки, Новосергіївки та Успенівки, біля Надіївки, Преображенки, Котлярівки, Троїцького і Богданівки 24 і 25 квітня.

25 квітня російські загарбники наступали на Курахівському напрямку, але просунутися не змогли. Війська РФ атакували біля Костянтинополя, Олексіївки, Андріївки, Багатиря, Розлива та Одрадного 24 і 25 квітня.

Російські блогери стверджували, що Сили оборони України контратакували поблизу Багатиря та Одрадного.

25 квітня війська РФ продовжували наступальні дії на напрямку Великої Новосілки, але успіху не мали. 24 і 25 квітня російські окупанти атакували в районі Веселого, Вільного Поля та Привільного, а також у районі Новосілки. Російський блогер заявив, що ЗСУ контратакували біля Вільного Поля.

"Південна вісь"

Нещодавно Сили оборони України просунулися на заході Запорізької області. Як показують опубліковані 23 квітня геолокаційні кадри, ЗСУ просунулися на південно-східній околиці Малої Токмачки (на південний схід від Оріхова).

24 і 25 квітня війська РФ наступали на південний схід від Оріхова в напрямку Малої Токмачки, на південь від Оріхова в районі Новоданилівки та на південний захід від Оріхова в районі Степового, Щербаків і Малих Щербаків.

25 квітня російські окупанти здійснили обмежені наземні удари на Херсонському напрямку.

Російський "воєнкор" стверджував, що російські та українські війська брали участь у зустрічних боях біля Антонівського автомобільного мосту (на схід від Херсона).

Ситуація на фронті

Як повідомлялося раніше, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 25 квітня поінформували, що з початку доби на фронті відбулося 116 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли, що російські окупанти активно штурмували на двох напрямках, а саме на Покровському та Курському.