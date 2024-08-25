ЗСУ мали успіх в районі Кремінної, а ворог просунувся біля Торецька і Покровська: карти ISW

Схід України. Операція №1 - Харківська область

Бої тривали 23 і 24 серпня біля Глибокого, Липців та у Вовчанську, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російський "воєнкори" стверджував, що ЗСУ проводили контратаки на північний захід від Вовчанська поблизу Хатища та Огірцевого, але російські сили нібито їх відбили.

У Харківському угрупованні військ ЗСУ повідомили, що окупанти в районі Глибокого активізували розвідувальні дії безпілотників і зміцнили передові позиції.

Операція №2 - Луганська область

Російські загарбники продовжували 24 серпня наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але просування не було.

Окупанти продовжували наступати поблизу Синьківки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Курилівки, Стельмахівки, Макіївки, Дружелюбівки, Новосадового, Невського, Тернів і Торського 23 і 24 серпня.

Російський блогер стверджував, що ЗСУ провели локалізовані контратаки поблизу н.п. Нововодяне в районі Кремінної та захопили деякі позиції минулого тижня.

Крім того, українська бригада, яка діяла на лінії Сватове - Кремінна, нещодавно повідомила, що здійснила контратаку та просунулася на 2 км вглиб, щоб знизити наступальну спроможність російських підрозділів у цьому районі.

Операція №3 - Донецька область

24 серпня війська РФ продовжили наступальні дії на Сіверському напрямку, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти вели наступальні дії в районі Білогорівки, поблизу Верхньокам'янського, біля Виїмки та Спірного 23 і 24 серпня.

Російські окупанти продовжували 24 серпня наступ у районі Часового Яру, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські "воєнкори" продовжували стверджувати, що війська РФ нібито просунулися поблизу Калинівки та в межах Жовтневого мікрорайону у східній частині Часового Яру, але в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Загарбники продовжували наступальні дії в районі Калинівки, біля Іванівського, Ступочок; а також під самим Часовим Яром 23 і 24 серпня.

Війська РФ нещодавно просунулися поблизу Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 21 серпня, показують, що окупанти просунулися до східних околиць цього міста.

Російські загарбники вели наступальні дії під Торецьком, біля Диліївки, в районі Неліпівки та Нью-Йорка 23 і 24 серпня.

Війська РФ нещодавно просунулися поблизу Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 серпня, показують, що загарбники просунулися до східної Карлівки та на північний схід від Миколаївки.

Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 24 серпня, показують, що війська РФ просунулися на південно-східній околиці Новогродівки.

24 серпня російські "воєнкори" заявили, що путінські війська підійшли до Новогродівської міськради в центрі міста та начебто захопили її..

Російські блогери стверджували, що війська РФ просунулися на схід від Новогродівки та на південь від Гродівки та захопили Красний Яр. Проте в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

23 і 24 серпня російські загарбники продовжували наступальні дії в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Зеленого Поля та Гродівки, а також в районі Калинового, Крутого Яру, Новогродівки, Птичого, Миколаївки, Михайлівки та Карлівки.

24 серпня бої тривали на захід від Донецька, але підтверджених змін фронту в цьому районі не було.

Крім того, точилися бої 23 і 24 серпня поблизу Красногорівки та Георгіївки.

24 серпня російські окупанти продовжували наступальні дії на південний захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

24 серпня російський "воєнкор" заявив, що війська РФ просунулися в Костянтинівку, але в ISW не знайшли підтвердження.

23 і 24 серпня російські загарбники продовжували наступальні дії біля Костянтинівки, Водяного, Катеринівки та Вугледара.

Ані російські, ані українські джерела не повідомляли про атаки в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 24 серпня.

"Південна вісь"

24 серпня тривали позиційні бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту не було.

24 серпня тривали бої на північний захід від Роботиного в районі Новоандріївки та Щербаків.

Ані українські, ані російські джерела не повідомляли про бої на Херсонському напрямку 24 серпня.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 24 серпня повідомляли, що від початку доби на фронті зафіксовано 119 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні зазначили, що ситуація на Покровському напрямку досі характеризується як найгарячіша - тут точилися 45 боїв в районі семи населених пунктів. І ворог на цій ділянці фронту під час штурмів зазнає значних втрат в особовому складі та техніці.