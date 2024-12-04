ЗСУ мали успіх під Куп'янськом і в Курській області, РФ тисне на трьох напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Українські війська нещодавно просунулися в районі головного "українського плацдарму" в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 грудня, свідчать про те, що ЗСУ просунулися до південної частини Дар'їно (на південний схід від Коренево).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися в Новоіванівці (на південний схід від Коренево) і біля Малої Локні (на північ від Суджі), проте в ISW не знайшли підтвердження.

Російські джерела стверджували, що ЗСУ начебто безуспішно контратакували поблизу Дар'їно, Миколаєво-Дар'їно, Новоіванівки та Погребків.

Командир українського підрозділу, який діяв у Курській області, повідомив 3 грудня, що росіяни відчувають труднощі з забезпеченням своїх підрозділів на передовій, транспортуванням бронетехніки на лінію фронту та накопиченням сил для широкомасштабних атак через погане матеріально-технічне забезпечення.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники 2 і 3 грудня проводили наступальні дії вздовж міжнародного кордону у напрямку Козачої Лопані, поблизу Глибокого, Стариці та Вовчанська у Харківьскій області, але не просунулися.

2 грудня російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ проводили контратаки на південний захід від Глибокого.

Операція РФ №2 - Луганська область

Нещодавно ЗСУ відбили спробу російських окупантів закріпитися на західному (правому) березі річки Оскіл на північ від Куп'янська.

Геолокаційні кадри, опубліковані 3 грудня, показують, що Сили оборони України контролюють Новомлинськ, попри нещодавні заяви росіян про те, що путінські війська просунулися в цьому районі.

3 грудня в Генштабі ЗСУ повідомили, що окупанти намагалися переправитися на західний берег річки Оскіл поблизу Новоминська та закріпитися, але артилерія та безпілотники ЗСУ вибили росіян з цього району.

3 грудня війська РФ продовжували наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але не просунулися.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ просунулися поблизу Копанок (на південний захід від Сватового) та поблизу Лозової (на захід від Сватового).

Російське джерело розповідало, що путінські війська просунулися поблизу Куп’янська та встановили вогневий контроль над ділянкою траси Р-97 Дворічна - Куп’янськ, проте в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Війська РФ продовжували штурми біля Дворічної, Петропавлівки, Глушківки, Кругляківки, Колісниківки, Лозової, Першотравневого, Зеленого Гаю, Копанок, Новоєгорівки, Греківки, Чернещини, Дружелюбівки, Ямполівки і Тернів 2 і 3 грудня.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські загарбники продовжували наступальні дії на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки 2 і 3 грудня, але не просунулися.

Війська РФ 3 грудня продовжували наступати в районі Часового Яру, але також не просунулися.

3 грудня російський "воєнкор" заявив, що путінські війська просунулися на південну частину вогнетривкого заводу в центрі Часового Яру, але в ISW не знайшли підтвердження цієї заяви.

Російські окупанти продовжували атакувати поблизу Часового Яру, в центрі цього міста, а також біля Григорівки 2 і 3 грудня.

Речник бригади ЗСУ, яка діє в районі Часового Яру, 3 грудня заявив, що останнім часом темпи російських штурмів і кількість авіаударів ворога у цьому районі зменшилися, а загарбники відчувають проблеми з матеріально-технічним забезпеченням через відсутність маскування.

3 грудня російський блогер заявив, що несприятливі зимові погодні умови негативно вплинули на здатність як російських, так і українських сил керувати безпілотниками в напрямку Часового Яру.

"Воєнкор" також зазначив, що війська РФ користуються погодними умовами для штурму позицій ЗСУ у Часовому Яру, ймовірно, через зниження активності українських безпілотників.

Інший російський блогер 2 грудня заявив, що війська РФ завдали ударів по бункеру ЗСУ на південь від Часового Яру ракетою "Іскандер", але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ нещодавно просунулися на південь від Торецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 2 грудня, показують, що окупанти просунулися поблизу породних відвалів шахти "Центральна" на південний захід від цього міста.

Російські загарбники атакували під самим Торецьком, біля Нелипівки та Щербинівки 2 і 3 грудня.

3 грудня російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакують біля шахти "Центральна". Російський блогер стверджував, що війська РФ намагаються просунутися між двома породними відвалами на шахті "Центральна".

Війська РФ нещодавно просунулися на південь від Покровська. Геолокаційні кадри від 2 грудня демонструють, що окупанти просунулися на південний схід від Даченського.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ просунулися далі на південний схід від Даченського.

Російські джерела розповідали, що путінські війська просувалися на захід від Миколаївки, на південь від Лисівки, на північ від Петрівки, на північ і південний захід від Жовтого та на північ від Новопустинки. Однак в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Війська РФ продовжували наземні атаки в районі Миролюбівки та Променя, біля Лисівки, Красного Яру, а також біля н.п. Даченське, Пушкіне, Жовте, Новий Труд, Новопустинка 2 і 3 грудня.

Речник української бригади, яка діяла на Покровському напрямку, 3 грудня зазначив, що окупанти регулярно направляли 50 військовослужбовців для штурму позицій ЗСУ, але потім почали розгортати значно менше військ, ймовірно, через високий рівень своїх втрат на Покровському напрямку.

Російські джерела стверджували, що війська РФ просунулися в напрямку Курахового. Російські джерела стверджували, що путінські війська просунулися на північ від Старих Тернів та до вулиці Прокоф’єва в західній частині Курахового, але в ISW не має підтвердження.

Українські та російські джерела заявили, що бої тривали у Кураховому, біля Берестків, Старих Тернів, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки та біля Дальнього.

Російські джерела зробили непідтверджені заяви про те, що війська РФ просунулися на північний схід від Вугледара 3 грудня.

Російські джерела, включаючи Міноборони РФ, стверджували 3 грудня, що путінські війська захопили Романівку (на північний схід від Вугледара), але в ISW не знайшли підтвердження.

3 грудня українське джерело опублікувало кадри, на яких видно, як розвідувальний загін ЗСУ відбиває російський механізований штурм чисельністю в роту поблизу Максимівки (на північний захід від Вугледара) у складі 4 танків і 6 БМП, з яких ЗСУ знищили 2 танки і 2 БМП.

Російські окупанти продовжували наступальні дії в районі Антонівки, Єлизаветівки та Катеринівки, біля Ганнівки, Сухих Ял і Костянтинопольського 2 і 3 грудня.

Війська РФ нещодавно просунулися на північ від Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 3 грудня, свідчать про те, що окупанти просунулися в північній частині Нового Комара.

На думку експертів ISW, російське просування в Новий Комар може бути в контексті намірі окупантів оточити або обійти Велику Новосілку, щоб перекрити трасу Т0518 Велика Новосілка - Багатир, і просуватися до Дніпропетровської області та до Андріївки (на захід від Курахового) з півдня.

В Міноборони РФ стверджували, що російські війська захопили Новодарівку (на південний захід від Великої Новосілки) 3 грудня, але в ISW ще не отримали підтвердження.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ полковник Владислав Волошин зазначив, що війська РФ щодня здійснюють від 20 до 25 штурмів у напрямку "Времівка" (район адмінкордону Донецької та Запорізької областей) невеликими штурмовими групами з бронетехнікою, та намагаються вийти на кордон між Донецькою та Дніпропетровською областями.

Волошин додав, що окупанти продовжують повільно, поступово просуватися поблизу Великої Новосілки, а ЗСУ контратакують у цьому районі.

Війська РФ вели наступальні дії біля самої Великої Новосілки, коло Нових Комарів, Роздольного, Новосілки, Новодарівки та Новополя 2 і 3 грудня.

"Південна вісь"

Російські окупанти 2 і 3 грудня продовжували наступ у районі Роботиного, Новоандріївки і Новоданилівки, але не просунулися

2 грудня Південне оперативне командування ЗСУ повідомило, що війська РФ продовжують підготовку нових десантно-штурмових підрозділів, ведуть повітряну та інженерну розвідку, нарощують засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) і протиповітряної оборони, а також проводять ротацію підрозділів на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках.

Російський "воєнкор" 2 і 3 грудня заявив, що ЗСУ готуються до активізації наступальних операцій РФ на Запорізькому та Херсонському напрямках.

Війська РФ 2 і 3 грудня продовжували наступати на Дніпровському напрямку, в тому числі в районі острова Козацький, але не просунулися.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як розповіли у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 3 грудня, від початку доби на фронті відбулося 180 боїв.

В Силах оборони України зазначили, що російські загарбники зосереджують основні наступальні зусилля на Покровському та Курахівському напрямках, а також активно атакують на Времівському та Куп’янському напрямках.