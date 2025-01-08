ЗСУ мали успіх в Курській області, окупанти тиснуть на чотирьох напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Сили оборони України нещодавно просунулися на головному "українському плацдармі" в Курській області. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 січня, показують, що ЗСУ просунулися в північній частині Погребків (на північний захід від Суджі).

Російський блогер стверджував, що ЗСУ утримують позиції в спірній "сірій зоні" поблизу Бердина.

7 січня російське джерело заявило, що війська РФ начебто витіснили ЗСУ з Погребків. Російські джерела також розповідали, що ЗСУ нібито безуспішно атакували в напрямку Суджа - Велике Солдатське, у напрямку Бердина та біля Черкаського Поріччя.

Сили спеціальних операцій ЗСУ 7 січня заявили, що українські захисники знищили 13 північнокорейських військових у Курській області.

Війська РФ нещодавно відновили позиції в районі головного "українського плацдарму" в Курській області.

Геолокаційні кадри, опубліковані 6 і 7 січня, свідчать про те, що росіяни просунулися в західній частині Кругленького, на схід від Леонідово (обидва на північний захід від Суджі), на захід від Старої Сорочини та на північний захід від Руського Поріччя (обидва на північ від Суджі).

Російські "воєнкор" стверджували, що війська РФ захопили Стару Сорочину, Руське Поріччя, Косицю, Новосотницький, Бердин і Махнівку.

Російські блогери розповідали, що путінські війська просунулися в західній частині Бондарівки, в північній частині Миколаївки, на північний схід і північний захід від Мартинівки, на південний схід від Зеленого Шляху, на півночі Черкаського Поріччя, на Малу Локню і на південний схід Нову Сорочину, на північний захід від Свердліково, в північній і південній частині Куриловки і на північний схід від Куриловки. Проте в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Російський "воєнкор" заявив, що війська РФ здійснюють безпрецедентну кількість вильотів авіації на Курському напрямку.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники продовжували обмежені наземні атаки на півночі Харківської області поблизу Вовчанська та Тихого 6 і 7 січня, але не просунулися.

Речник української бригади, яка діє на Харківському напрямку, 7 січня повідомив, що російські окупанти щодня проводять до 5 штурмів біля Вовчанська, і що ворог дещо посилив використання плануючих бомб у цьому районі.

Операція РФ №2 - Луганська область

Війська РФ 7 січня продовжили наступ на Куп'янському напрямку, але не просунулися.

Російські окупанти наступали біля Голубівки, Тополі, Петропавлівки, Дворічної, Синьківки та Куп'янська-Вузлового 6 і 7 січня.

Командир батальйону ЗСУ, який діяв на Куп'янському напрямку, 7 січня заявив, що українські захисники витіснили російських загарбників з Новомлинська (на північ від Куп'янська) і підняли прапор у населеному пункті.

На початку грудня експерти ISW виявили геолокаційні докази того, що ЗСУ контролюють поселення, йдеться у звіті.

Також командир батальйону ЗСУ зазначив, що дощ, туман і сильний вітер заважають російським і українським військам використовувати безпілотники в цьому районі.

Командувач додав, що ЗСУ з 1 по 7 січня відбили 4 російські механізовані атаки на Куп'янському напрямку.

Речник ОСУВ ЗСУ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив, що невеликі угруповання російських окупантів вночі використовують тепловізійні плащі, щоб закріпитися в лісистій місцевості, а інколи під покровом туману намагаються досягти українських позицій.

Війська РФ нещодавно просунулися на північний схід від Борової. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 січня, показують, що окупанти просувалися дорогою С-210517 на північний захід від Лозової під час механізованого штурму.

Російські "воєнкори" заявили 6 і 7 січня, що путінські війська просунулися на 3 км від Лозової і захопили позиції в напрямку Нової Кругляківки, та просуваються поблизу Макіївки.

Російські загарбники наступали біля Загризового, Надії, Першотравневого, Новосергіївки, Чернещини та Макіївки 6 і 7 січня.

Командир українського батальйону, який діяв на напрямку Борової, 7 січня заявив, що ЗСУ відбили російські штурми біля Лозової, Загризового та Колісниківки.

Трегубов заявив, що невеликі групи окупантів намагаються вийти до річки Оскіл у напрямку Борової.

Командир батальйону ЗСУ, який діяв на напрямку Борової, також заявив, що під час останніх спроб увійти в Кругляківку ворог втратив майже 100 одиниць бронетехніки, та зазнав значних втрат.

Війська РФ 7 січня продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але не просунулися.

Російські блогери стверджували 6 і 7 січня, що путінські війська просунулися на північний захід від Новодсадового та на захід від Іванівки.

Війська РФ також продовжували атаки в районі Тернів, Іванівки та Ямполівки, а також Зарічного 6 і 7 січня.

Операція РФ №3 - Донецька область

6 і 7 січня російські окупанти продовжували наступати у районі Білогорівки на Сіверському нарпямку, але не просунулися.

Війська РФ 7 січня продовжували наступальні дії в районі Часового Яру, і також не мали підтверджених успіхів.

Російські загарбники 6 і 7 січня вели наступальні дії в межах самого Часового Яру, в районі Бондарного і Васюківки, Білої Гори і Ступочок.

Війська РФ нещодавно просунулися в північно-західній частині Торецька після кількох тижнів більш інтенсивних наступальних операцій у цьому районі.

Російські окупанти нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри від 6 і 7 січня свідчать про те, що загарбники просунулися в межах східної частини Лисівки, на північ від Вовкового, і на північний захід від Воздвиженки.

Російський "воєнкор" стверджував, що війська РФ досягли додаткових успіхів на північний захід від Вовкового, але в ISW не знайшли підтвердження.

Війьска РФ вели наступальні дії під самим Покровськом, в районі н.п. Водяне Друге, Тарасівка, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, біля Лисівки, Шевченка, Зеленого, Нового Труду, в районі Новоєлизаветівки, Українки, Ясенового, Котлиного і Піщаного 6 і 7 січня.

Війська РФ 7 січня продовжували наступальні дії на Курахівському напрямку, але не просунулися.

Речник ОСУВ ЗСУ "Хортиця" майор Трегубов заявив, що українські захисники досі тримають оборону на західній околиці Курахового, та утримують позиції на Курахівській ТЕС.

Трегубов зазначив, що окупанти намагаються зрівняти Курахове з землею.

Представник української бригади, що діє на Курахівському напрямку, заявив, що противники зосередив на Курахівському напрямку найбільше угруповання сил, і постійно поповнюють передові частини для підтримки темпу наступальних дій.

Речник зазначив, що нещодавно розгорнуті війська РФ часто проходять менше двох тижнів навчання перед тим, як відправитися на передову біля Курахового.

Також речник розповів, що росіяни використовують на цьому напрямку менше бронетехніки, ніж вони використовували наприкінці 2024 року.

Російські "воєнкори" стверджували 6 і 7 січня, що путінські війська захопили Шевченкове та просунулися в полях на захід від Петропавлівки та за 2 км на захід від Сухих Ял.

Війська РФ вели наступальні дії під самим Кураховим, біля Петропавлівки, Срібного, Слов'янки, Андріївки, Дачного, Костянтинополя, Костянтинопольського, Сухого Яру, Янтарного та Зеленівки 6 і 7 січня.

Російські окупанти продовжували наступальні операції на захід від Великої Новосілки поблизу Новосілки та на північний захід від Великої Новосілки в напрямку Привільного 7 січня, але не просунулися.

"Південна вісь"

Війська РФ 7 січня продовжували наступальні дії в західній частині Запорізької області в районі Новоданилівки (на північ від Роботиного), але не просунулися.

Російський "воєнкор" стверджував, що ЗСУ намагаються наступати невеликими групами піхоти в напрямку Василівки (на захід від Роботиного та на південний схід від Кам’янського).

Російські окупанти продовжували обмежені наземні атаки на Дніпровському напрямку 7 січня, але не просунулися.

7 січня в Силах оборони Півдня України повідомили, що ЗСУ знищили дві системи протиповітряної оборони "Оса" окупантів у невизначених районах на півдні країни.

Геолокаційні кадри, опубліковані ВМС УСУ 6 січня свідчать про те, що нещодавно українські захисники знищили російські системи ППО, у тому числі щонайменше одну систему "Панцир-С1", поблизу окупованого Привілля Херсонської області.

Ситуація на фронті

Раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 7 січня інформували, що від початку доби на фронті відбулося 159 бойових зіткнень.

Як зазначили у військовому командуванні, російські загарбники активно атакували на Покровському напрямку та у Курській області.