ЗСУ мали успіх у Глушківському районі, ворог тисне під Торецьком і Покровськом: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Українські сили нещодавно просунулися в Глушківському районі Курської області.

Геолокаційні кадри від 29 вересня показують, що ЗСУ просунулися на захід і північний захід від Веселого (на південь від Глушкового) та ймовірно захопили північно-західну частину селища.

29 вересня ЗСУ продовжили штурмові дій в "українському плацдармі" в Курській області, але підтвердженого просування не було.

Російські джерела ISW стверджували, що ЗСУ атакували поблизу Любимівки, біля Крем'яного, Погребків, Камишівки та Черкаського Поріччя.

Російські "воєнкори" відзначають, що ЗСУ, ймовірно, діють в районі Ольговки (на схід від Коренево).

29 вересня війська РФ здійснили контратаку поблизу "українського плацдарму" в Курській області, але жодного просування у цьому районі не мали.

Російські джерела стверджували, що війська РФ контратакували в районі Любимівки, Даріно, Миколаєво-Даріно та Плехово

За оцінками українського військового оглядача Костянтина Машовця, російські війська зосередили в Курській області від 40 000 до 41 000 військовослужбовців і мають намір передислокувати туди ще 6 тисяч осіб.

Схід України. Операція №1 - Харківська область

29 вересня російські загарбники продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, але просування не мали.

28 і 29 вересня війська РФ атакували біля Глибокого, поблизу Вовчанська та Тихого.

Російські блогери стверджували, що ані війська РФ, ані українські сили не діють на території Вовчанського агрегатного заводу, та що він є спірною "сірою зоною", і що російські війська завдають ударів по заводу КАБами.

У Харківському угрупованні військ ЗСУ повідомили, що російські окупанти посилили свої підрозділи, які діють поблизу Глибокого, та перекинули додатковий особовий склад на позиції у Вовчанську для поповнення втрат.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець зазначив, що російське Бєлгородське угруповання військ, яке діє на Вовчанському та Липцівському напрямку, налічує приблизно 46-47 тис. осіб.

Операція №2 - Луганська область

29 вересня російські окупанти продовжували наступ на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але підтвердженого просування не мали.

28 вересня російський "воєнкори" розповів, що війська РФ просунулися до південної околиці Андріївки, а в Міноборони РФ заявили про начебто захоплення Макіївки, хоча у ISW не спостерігали підтвердження цих тверджень.

Російські загарбники продовжували атаки поблизу Синьківки, біля Кучерівки, Кругляківки, Лозової, Табаївки, Вишневого, Макіївки, Невського та біля Зарічного 28 і 29 вересня.

Операція №3 - Донецька область

28 і 29 вересня російські окупанти продовжували наступальні операції на Сіверському напрямку в районі Білогорівки, Верхньокам'янського та Виїмки, але жодних підтверджених змін на лінії фронту не було.

29 вересня війська РФ наступали в районі Часового Яру, але просування не мали.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 28 і 29 вересня окупанти продовжували штурм біля Часового Яру, Калинівки, Білої Гори та Курдюмівки.

Війська РФ нещодавно незначно просунулися в Торецьку. Геолокаційні кадри від 29 вересня показують, що окупанти просунулися на захід вулицею Дружби в центрі міста.

28 і 29 вересня російські загарбники продовжували наступальні дії біля самого Торецька, в районі Неліпівки та в напрямку Щербинівки.

Війська РФ просунулися на південний схід від Покровська. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 вересня, показують, що загарбники просунулися біля залізничної лінії на південь від Селидового та до південного Красного Яру та, ймовірно, захопили увесь Крутий Яр.

29 вересня російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися далі на південь від Селидового та на схід і північний захід від Цукуриного, однак в ISW не знайшли підтвердження.

Російський блогер також заявив, що війська РФ продовжують просуватися до Покровська та намагаються оточити Селидове з кількох напрямків.

28 і 29 вересня російські окупанти наступали в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Новоторецького, Миколаївки, Гродівки, Крутого Яру, Маринівки, Лисівки, Селидового та Цукуриного.

29 вересня війська РФ продовжували наступальні дії на захід від Донецька, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

28 і 29 вересня російські окупанти наступали в районі Георгіївки, Олександрополя та Гостре.

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ повністю зачистили Селидівську колонію №82 (на захід від Гостре) і просунулися з Максимільянівки, але в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Російське джерело розповідало, що ЗСУ контратакують поблизу н.п. Гостре.

29 вересня війська РФ продовжували наступальні операції на південний захід від Донецька, в тому числі поблизу Вугледара, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Російські окупанти наступали в районі Катеринівки, Костянтинівки, Єлизаветівки та Водяного, в напрямку Богоявленки та у самому Вугледарі 28 і 29 вересня.

Українські джерела заявили, що нещодавно ЗСУ відбили посилений російсько-механізований штурм розміром у взвод на північ від Костянтинівки (на північний схід від Вугледара).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ незначно просунулися в межах східної частини Вугледару та зосередилися на східних околицях міста.

Російське джерело стверджує, що ЗСУ утримують позиції на вентиляційних стовбурах шахти "Південнодонбаська №3" (на захід від Водяного) і на захід від самої шахти.

Ані українські, ані російські джерела не повідомляли про бої в районі адмінкордону Донецької та Запорізької областей 29 вересня.

"Південна вісь"

28 і 29 вересня російські окупанти продовжували наступ у західній частині Запорізької області, зокрема поблизу Роботиного та біля Кам’янського, але жодних підтверджених змін на лінії фронту в цьому районі не було.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що 28 і 29 вересня російські окупанти наступали на Дніпровському (Херсонському) напрямку, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 29 вересня повідомили, що від початку доби на фронті відбулося 136 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні зазначили, що російські загарбники продовжують активні штурмові дії на Покровському та Курахівському напрямках.