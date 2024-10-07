За добу відбулося 120 боїв. У Генштабі розповіли про поточну ситуацію на фронті

За поточну добу, 7 жовтня, на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують рішуче відбивати спроби ворожих підрозділів просунутися вглиб території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

По території України сьогодні держава-терорист завдала трьох ракетних ударів із застосуванням п’яти ракет, 58 авіаударів, скинувши при цьому 91 КАБ.

Окрім того, загарбники задіяли для ударів 689 дронів-камікадзе та здійснили понад 3500 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах із використанням різних типів зброї.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку російські терористи п’ять разів штурмували позиції наших підрозділів в районі Стариці та Вовчанська. Триває боєзіткнення поблизу Вовчанська, ситуація контрольована.

Українські захисники на Харківському напрямку ліквідували та поранили 79 окупантів, знищили дві бойові броньовані машини, п’ять артилерійських систем, 30 БпЛА та три автомобілі. Також було пошкоджено три артилерійські системи, чотири автомобілі та одиницю спеціальної техніки противника.

Двадцять п’ять разів ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу населених пунктів Синьківка, Новоселівка, Глушківка, Лозова та Кругляківка підрозділи Сил оборони відбили 15 наступальних дій. Ситуація напружена, десять боєзіткнень триває.

На Лиманському напрямку за день російські війська 17 разів атакували українських захисників в районах Макіївки, Греківки, Невського, Новосадового, Торського та в Серебрянському лісі. На цей час продовжуються п’ять боєзіткнень.

На Краматорському напрямку українські воїни відбивали дві спроби загарбників просунутись поблизу Часового Яру та Ступочків. Всі атаки відбито, противник успіху не мав.

На Торецькому напрямку окупанти за підтримки авіації 11 разів атакували наші позиції поблизу Торецька, Диліївки та Неліпівки. Бойові дії тривають ще у двох локаціях.

На Покровському напрямку впродовж дня агресор атакував українські підрозділи 20 разів. Найбільшу активність проявляв в районі Лисівки та Селідового. Силами оборони України відбито 17 атак, ще три боєзіткнення триває.

Сьогодні окупанти на цьому напрямку втратили понад 257 військовослужбовців вбитими та пораненими, знищено п’ять артсистем, бойову броньовану машину та вісім автомобілів. Також українськими воїнами було пошкоджено танк, три артилерійські системи, шість бойових броньованих машин та два автомобілі окупантів.

Також напружена ситуація і на Курахівському напрямку, де на цей час доби наші захисники відбивали 25 ворожих штурмів. Загарбники намагалися просунутися поблизу Цукуриного, Желанного Другого, Гірника, Новоселидівки, Гострого, Георгіївки та Катеринівки. Триває чотири боєзіткнення.

На Времівському напрямку тривають три атаки переднього краю оборони наших військ в напрямку Богоявленки. Українські воїни стійко обороняють займані рубежі.

На Оріхівському напрямку підрозділами наших військ відбито два ворожі штурми поблизу Роботиного.

На Придніпровському напрямку сім штурмових дій ворога успіху не мали. Втрат позицій не допущено.

"Триває операція Сил оборони України в Курській області. На інших напрямках суттєвих змін не відбулося", - додали у Генштабі.