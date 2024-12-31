ЗСУ мали успіх біля Часового Яру, Торецька і Покровська, РФ тисне у 6 районах: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися в районі головного "українського плацдарму" в Курській області.

Геолокаційні кадри від 30 грудня показують, що росіяни просунулися в північно-східній частині Махнівки (на південний схід від Суджі) і захопили Черкаську Конопельку (на південний схід від Суджі). В ISW додають, що це, ймовірно, відбулося не протягом останнього дня.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська начебто захопили Агроном (на схід від Суджі), але в ISW не знайшли візуальних доказів.

Російські джерела розповідали, що ЗСУ атакували невизначені райони Курської області.

30 грудня в російському оперативному штабі Курської області заявили про начебто збиття засобами ППО 3 українських ракет у регіоні.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

29 і 30 грудня російські окупанти продовжували штурмові дії на Харківському напрямку поблизу Липців, Гатище та Вовчанська, але не просунулися.

Операція РФ №2 - Луганська область

30 грудня російські загарбники наступали на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, але також не просунулися.

Російські джерела продовжували стверджувати, що війська РФ нібито захопили Іванівку і майже захопили Терни, але один російський блогер розповідав, що за Іванівку тривають бої, та назвав заяви про захоплення Тернів передчасними.

Експерти ISW не мають підтвердження щодо окупації росіянами ані н.п. Терни, ані н.п. Іванівка.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ ЗСУ "Хортиця" 30 грудня повідомили, що російські загарбники 29 грудня атакували Терни за допомогою бронетехніки.

В Управлінні охорони північного кордону Держприкордонслужби України (ДПСУ) 29 грудня повідомило, що на Куп’янському напрямку був відбитий російський механізований штурм, під час якого понад 30 російських військовослужбовців у сутінках хвилями атакували українські позиції.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор 30 грудня оприлюднив кадри, на яких видно, як ЗСУ відбивають російський механізований штурм розміром у взвод на Куп'янському напрямку.

30 грудня підрозділ ДПСУ оприлюднив кадри, на яких видно, як за останній тиждень (з 23 грудня) українські захисники пошкодили та знищили 15 одиниць російської бронетехніки поблизу Кремінної та в районі Серебрянського лісу.

Війська РФ наступали біля Голубівки, Петропавлівки, Кучерівки, Загризовогое, Лозової, Степової Новоселівки, Кругляківки, Греківки, Зеленого Гаю, Копанки, Першотравневого, Надії, Макіївки, Іванівки, Тернів, Ямполівки та біля Плантонівки 29 і 30 грудня.

Операція РФ №3 - Донецька область

30 грудня війська РФ продовжували наступальні дії на Сіверському напрямку, але не просунулися.

29 і 30 грудня російські окупанти наступали в районі Білогорівки та Золотарівки.

Сили оборони України нещодавно відновили раніше втрачені позиції в центрі Часового Яру. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 грудня, показують, як окупанти обстрілюють подрозділи ЗСУ в центрі міста, що показує, що українські захисники просунулися на вулицю Георгія Дубровського в центрі Часового Яру.

Російські "воєнкори" стверджували, що 30 грудня війська РФ просунулися в мікрорайон Десята на півночі Часового Яру та захопили залізничну станцію на північному заході міста, але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ наступали в межах Часового Яру та поблизу Ступочок 29 і 30 грудня.

30 грудня речник ОСУВ ЗСУ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що російські окупанти атакують міські райони Часового Яру, перетинають канал Сіверський Донець - Донбас, а потім намагаються атакувати вогнетривкий завод у центрі міста - ключову оборонну позицію ЗСУ у Часовому Ярі.

Трегубов зазначив, що ЗСУ продовжують контролювати тактично значущий Вогнетривкий завод і що інтенсивність обстрілів з боку росіян на об'єкт дещо знизилася.

Російський блогер стверджував, що війська РФ намагаються закріпити позиції на вулиці Чернишевського в мікрорайоні Північний (північ Часів Яру), і що ЗСУ здійснили дві контратаки.

Як українські захисники, так і російські окупанти нещодавно просунулися на Торецькому напрямку.

Геолокаційні кадри, опубліковані 30 грудня, показують, що ЗСУ відновили втрачені позиції на вулиці Григорія Сковороди на північному заході Торецька.

Інші геолокаційні кадри від 26, 29 і 30 грудня свідчать, що війська РФ просувалися в північно-західній та західній частинах Торецька вулецями Гірського, 1 та Травневій, 2, Історичній, Коксовій і Житомирській.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська просунулися на 900 метрів до породних відвалів у західній частині Торецька 30 грудня, а інший російський блогер розповідав про просування в мікрорайоні Забалка. Але в ISW не знайшли підтвердження цих тверджень.

Повідомляється, що 29 і 30 грудня війська РФ атакували в районі Торецька і поблизу Щербинівки.

Російський "воєнкор" заявив, що біля породних відвалів №1 і №10 поблизу Торецької шахти на півночі міста тривають бої.

29 грудня Трегубов заявив про вуличні бої в межах Торецька, та що російські окупанти кидають протитанкові міни по будівлях у Торецькому напрямку.

На Покровському напрямку фіксувалося просування як Сил оборони України, так і російських загарбників.

Геолокаційні кадри, опубліковані 29 грудня, свідчать про те, що ЗСУ відбили позиції на схід від Піщаного (на південь від Покровська).

Додаткові геолокаційні кадри від 30 грудня показують, що війська РФ просунулися на північний захід від Даченського (на південь від Покровська) і на захід від Піщаного.

Російські "воєнкори" стверджували, що путінські війська просунулися на Покровському напрямку біля Баранівки, від Вовкового та атакують у напрямку Котлиного, а також захопили більшу частину Новоєлизаветівки, проте в ISW не знайшли підтвердження.

В Міноборони РФ розповідали про захоплення Новоленівки (на північний схід від Новоєлизаветівки), хоча в ISW оцінюють, що росіяни окупували населений пункт станом на 27 грудня.

Війська РФ продовжували шурмові дії в районі Воздвиженки, Миролюбівки, біля Зеленого, Лисівки, Даченського, Нового Труду, Зеленого, Шевченка, Вовкового, Котлиного, Солоного, Нововасилівки, Новоленівки, Новоєлизаветівки та Українки 29 і 30 грудня.

Російські окупанти нещодавно незначно просунулися на північний захід від Курахового. Геолокаційні кадри, опубліковані 29 грудня, показують, що загарбники просунулися в західній частині Сонцівки.

Російський блогер стверджував, що війська РФ просунулися в районі Шевченка та Петропавлівки, а також захопили криту стоянку на захід від Курахового.

Бригада ЗСУ, яка діє в Кураховому, 29 грудня опублікувала кадри, на яких видно, як українські оператори БПЛА завдають ударів по двох одиницях російської бронетехніки на Кураховому напрямку.

Війська РФ продовжували штурми в районі Петропавлівки, Слойванки, Шевченка, в межах самого Курахового, в районі Курахівської ТЕС і в напрямку Дачного 29 і 30 грудня.

Російські окупанти нещодавно просунулися на Вугледарському напрямку. Геолокаційні кадри від 29 грудня свідчать, що війська РФ просунулися на схід від Янтарного (на північний захід від Вугледара) під час механізованого штурму розміром приблизно у взвод.

Російський блогер стверджував, що путінські війська ткож просунулися в полях на північний захід від Успенівки, але в ISW не знайшли підтвердження.

Війська РФ продовжували атакувати біля Успенівки, Костянтинопольського, Янтарного та Костянтинополя 29 і 30 грудня.

Війська РФ нещодавно просунулися поблизу Великої Новосілки. Геолокаційні кадри, опубліковані 30 грудня, показують, що окупанти просунулися на захід від цього населеного пункту.

Російські загарбники продовжували атакувати в районі Времівки та Новосілки, в напрямку Привільного, біля Новодарівки та Нескучного 29 і 30 грудня.

Представник української бригади, яка діяла поблизу Великої Новосілки, заявив, що окупанти намагаються обійти та захопити Велику Новосілку та вийти на стик Донецької, Запорізької та Дніпропетровської областей.

"Південна вісь"

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про бої в західній частині Запорізької області 30 грудня.

Російський "воєнкор" заявив 30 грудня, що війська РФ начебто нещодавно відбили українську атаку поблизу російських позицій у Кам'янському.

30 грудня офіційні українські джерела повідомили, що Сили оборони завдали ракетного удару по російському штабу в окупованій частині Запорізької області.

В Головному управлінні розвідки Міноборони України (ГУР) розповіли, що українська аеророзвідка виявила розташування російського штабу, а через удар загинули 6 військових РФ і 3 були поранені.

В Силах безпілотних систем ЗСУ 30 грудня повідомили, що в окупованій частині Запорізької області українські війська знищили самохідну вогневу установку російського ЗРК "Бук-М1-2".

Війська РФ продовжували наступ на Дніпровському напрямку та на островах у дельті річки Дніпро 29 і 30 грудня, але не просунулися.

30 грудня речник ВМС ЗСУ капітан третього рангу Дмитро Плетенчук повідомив, що багато російських загороджень, зокрема затонулих барж, які захищають Керченський міст від українських морських безпілотників, ймовірно, не працюють через погані погодні умови.

Плетенчук додав, що 2-3 місяці штормового сезону, що залишилися, можуть ще більше пошкодити або зруйнувати російські загородження.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 30 грудня поінформували, що з початку доби на фронті відбулося 153 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні зазначили, що найгарячіша ситуація щодо кількості та інтенсивності ворожих штурмів та атак була на Покровському, Курахівському, Лиманському та Времівському напрямках.