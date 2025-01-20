ЗСУ мали успіх біля Часового Яру і Торецька, ворог просунувся на 7 напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися на південь від Суджі в Курській області. Геолокаційні кадри від 18 січня показують, що росіяни просунулися в східній частині Курилівки.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська просунулися поблизу Вікторівки (на північний захід від Суджі). Інший російський блогер розповідав, що війська РФ, які діють на північний захід від Суджі, перегруповуються біля Старої та Нової Сорочини та атакують поблизу Миколаєва та Вікторівки.

Російські "воєнкори" також стверджували, що ЗСУ проводили бойову розвідку біля Малої Локні та Викотровки (обидва на північний захід від Суджі).

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Російські загарбники продовжували наступальні операції у Харківській області поблизу Вовчанська 18 і 19 січня, але не просунулися.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти нещодавно просунулися вздовж російсько-українського кордону на північний схід від Куп'янська.

У Генштабі ЗСУ визнали, що війська РФ атакували поблизу Строївки (на північний схід від Куп'янська вздовж кордону України та Росії).

На думку експертів ISW, це може вказувати на те, що нещодавні твердження російського "воєнкора" про просування путінських військ на північ від Тополі (на південний схід від Будівки) є точними.

19 січня російський блогер заявив, що війська РФ просуваються на південний захід від Степової Новоселівки (на південний схід від Куп'янська), але в ISW не знайшли доказів цього твердження.

18 і 19 січня російські загарбники наступали вздовж російсько-українського кордону в районі Строївки, а також в районі Петропавлівки та Піщаного.

Війська РФ 19 січня продовжували наступальні дії на Боровому напрямку, але не просунулися.

Російські окупанти наступали біля Колісниківки, Загризового, Лозової, Зеленого Гаю, біля Надії, Першотравневого, Копанки, Новоєгорівки та Новосергіївки 18 і 19 січня.

Голова військової адміністрації н.п. Борова Олександр Тертишний 19 січня повідомив, що російські загарбники за останні 1-2 місяці завдали менше ударів по Боровій, у тому числі із застосуванням КАБів та систем РСЗВ, але за цей час наземна активність противника посилилася на північ і схід від населеного пункту.

Війська РФ нещодавно просунулися на північний схід від Лиману. Геолокаційні кадри від 18 і 19 січня свідчать про те, що росіяни окупували Іванівку та Терни, та просунулися на захід від Іванівки та південніше с. Терни.

18 січня речник оперативно-стратегічного угруповання військ ЗСУ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив, що нещодавно українські захисники здійснили успішну контратаку та наступ у невизначеному районі Лиманського напрямку.

Російські окупанти наступали в районі Тернів, Новосадового, Новолюбівки, Колодязів, у напрямку Зеленої Долини, поблизу Зарічного та в районі Серебрянського лісу 18 і 19 січня.

Операція РФ №3 - Донецька область

Війська РФ 18 і 19 січня продовжували наступальні операції на Сіверському напрямку в районі Білогорівки, Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки, але не просунулися.

В районі Часового Яру фіксувалося просування як Сил оборони України, так і російських окупантів.

Геолокаційні кадри, опубліковані 18 січня, показують, що ЗСУ відновили раніше втрачені позиції на вогнетривкому заводі в центрі Часового Яру.

Інші геолокаційні кадри, від 19 січня, демонструють, що війська РФ просунулися вулицею Толстого в західній частині Часового Яру.

Війська РФ продовжували атаки в межах самого Часового Яру, біля Предтечиного, Ступочок і Білої Гори 18 і 19 січня.

Речник Луганського угруповання військ ЗСУ підполковник Дмитро Запорожець 18 січня повідомив, що українські захисники відбили російські штурми на території Вогнетривкого заводу в центрі Часового Яру.

Сили оборони України просулунися на Торецькому напрямку. Опубліковані 19 січня геолокаційні кадри свідчать про те, що ЗСУ відбили раніше втрачені позиції в південній частині Щербинівки (на південний захід від Торецька).

При цьому інші геолокаційні кадри від 19 січня показують, що російські загарбники просунулися на північ до території Торецької шахти на півночі Торецька та на північний захід уздовж вулиці Степана Разіна на заході міста.

Війська РФ продовжували атакувати в районі Торецька, біля Диліївки та Щербинівки.

Російські окупанти 19 січня продовжували наступ на Покровському напрямку, але не просунулися.

19 січня російський блогер заявив, що путінські війська захопили Котлине (на південний захід від Покровська), хоча інші російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ захопили значну частину населеного пункту, але продовжують бої в північній частині селища.

Російський блогер розповідав, що путінські війська начебто захопили квартал Удачне (на південний захід від Покровська та Котлиного), але в ISW не помітили геолокаційних доказів просування росіян у поселення.

19 січня в Міноборони РФ заявили про захоплення Воздвиженки (на схід від Покровська), а інший російський блогер стверджував, що путінські війська захопили місто десь між 12 і 18 січня. При цьому в ISW оцінюють, що росіяни окупували Воздвиженку ще 2 січня.

Трегубов повідомив, що російські загарбники віддають перевагу наступальним операціям на Покровському напрямку та намагаються просуватися через вразливі місця в оборонних рубежах ЗСУ на захід від Покровська.

Війська РФ продовжували атаки під самим Покровськом, біля Зеленого Поля, Баранівки, Тарасівки, Водяного Другого, Миролюбівки, Мирнограда, Єлизаветівки, Олександрополя, Променя, Лисівки, Котлиного, Звірового, Удачного, Успенівки, Надіївки, Новотроїцького, Зеленого і Шевченка 18 і 19 січня.

Російський блогер стверджував, що путінські війська завдають ударів по ЗСУ плануючими бомбами поблизу Котлиного, і що бої тривають на заході вздовж лінії Новоукраїнка - Лисівка - Сухий Яр (на південь і південний схід від Покровська) і за висоти біля Зеленого і Даченського.

Війська РФ нещодавно просунулися на північний захід від Курахового. Геолокаційні кадри від 19 січня показують, що окупанти незначно просунулися на південний захід від Старих Тернів.

Російські окупанти продовжували наступати в районі Слов'янки та Петропавлівки, в напрямку Костянтинополя та Андріївки, біля Дачного, Улакли та Янтарного 18 і 19 січня.

18 січня російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакували поблизу Дачного та Зеленівки (на південний захід від Курахового).

Російські окупанти нещодавно просунулися у східній частині Великої Новосілки.

Українське джерело повідомило 18 січня, що путінські війська нещодавно здійснили посилений механізований штурм у складі 13 машин із Шахтарського (на північний схід від Великої Новосілки) у напрямку до Великої Новосілки.

18 і 19 січня війська РФ продовжували наступальні дії у Великій Новосілці.

19 січня російські джерела стверджували, що путінські війська атакують і повільно просуваються в південній, східній і західній частині Великої Новосілки.

В ОСУВ "Хортиця" 19 січня заявили, що російські окупанти користуються несприятливими погодними умовами на Новопавлівському напрямку (на північ від Великої Новосілки) для проведення наступальних дій і тиску на ЗСУ у Великій Новосілці з півночі.

"Південна вісь"

Війська РФ 18 і 19 січня продовжували наступальні операції на північ від Роботиного в районі Новоданилівки, але не просунулися.

18 і 19 січня російські окупанти продовжували наступальні дії на Дніпровському напрямку, і також не просунулися.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, раніше у Генеральному штабі у вечірньому зведенні 19 січня інформували, що з початку доби на фронті відбулося 180 бойових зіткнень.

Також у військовому відомстві розповіли, що майже половина з усієї кількості ворожих штурмів припала на Покровський напрямок.