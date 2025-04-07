ЗСУ мали успіх біля Борової, окупанти просунулися на шести напрямках: карти ISW

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися в Курській та Сумській областях. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 і 6 квітня, вказують на те, що росіяни просунулися в північно-східній частині Гуєво Курської області та південній частині Басівки Сумської області.

Російський "воєнкор" стверджував, що під Гуєвим на Курщині тривають бойові дії.

6 квітня речник Сіверського угруповання військ ЗСУ Вадим Мисник повідомив, що російські окупанти зберігають інтенсивність обстрілів прикордонних населених пунктів у Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

Також Мисник зазначив, що російські загарбники переміщують особовий склад впритул до північного кордону України з Росією, але немає жодних ознак того, що війська РФ створюють у цьому районі "потужне" угруповання сил.

Мисник заявив, щовійськове командування РФ використовує сили спеціального призначення для проведення диверсійно-розвідувальних завдань, і може використовувати транспортне матеріально-технічне забезпечення для швидкого перекидання сил у цей район.

Сили оборони України 6 квітня продовжували наступальні дії в Бєлгородській області, але не просунулися.

Російський блогер стверджував, що бої тривали поблизу Демидівки та Поповки.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

Ані українські, ані російські джерела ISW не повідомляли про наземні дії на Харківському напрямку 6 квітня.

Речник української бригади, яка діяла на Харківському напрямку, 6 квітня повідомив, що ЗСУ минулого тижня (31 березня - 6 квітня) "вперше за довгий час" відбили "досить масований" штурм російської піхоти на півночі Харківської області.

Також речник зазначив, що ЗСУ помітили ворога ще до того, як той почав накопичуватися.

Речник заявив, що втрати росіян у зоні відповідальності бригади склали понад 120 військових за 5-6 днів, а війська РФ у цьому районі складаються із строковиків і контрактників.

Речник ОСУВ "Хортиця" полковник Віктор Трегубов повідомив, що російські загарбники 6 квітня не проводили наступальних дій на Харківському напрямку, оскільки відбувається перегрупування військ РФ.

Операція РФ №2 - Луганська область

Російські окупанти нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 квітня, показують, що росіяни просунулися в південній частині Кам'янки (на північний схід від Куп'янська).

5 і 6 квітня війська РФ продовжували наступати в районі Кам'янки, Петропавлівки, Піщаного та Новоєгорівки.

Нещодавно Сили оборони України просунулися на напрямку Борової. Як показують оприлюднені 5 квітня геолокаційні кадри, ЗСУ просунулися на захід від Макіївки (на південний схід від Борової).

5 і 6 квітня війська РФ атакувати в районі Нової Кругляківки, Загризового та Надії.

Російські загарбники 6 квітня продовжили наступальні дії на Лиманському напрямку, але не просунулися. 5 і 6 квітня війська РФ атакували в районі Нового, Колодязів, Новолюбівки, Ямполівки, Греківки, Новомихайлівки та Зеленої Долини.

Речник ОСУВ "Хортиця" полковник Віктор Трегубов повідомив, що російська піхота на Лиманському напрямку веде штурм із протитанковими мінами, які потім намагається - часто безуспішно - підірвати на українських позиціях.

Операція РФ №3 - Донецька область

Російські окупанти 6 квітня продовжували наступ на Сіверському напрямку, але просунутися не змогли. 5 і 6 квітня війська РФ атакували в районі Білогорівки, Григорівки та Верхньокам'янського.

Речник української бригади, яка діє на Сіверському напрямку, 6 квітня повідомив, що ворог використовує артилерію, авіацію та завдає ударів з безпілотників, а також проводить атаки невеликими групами піхоти, намагаючись знайти слабкі місця в обороні ЗСУ.

Речник заявив, що росіяни час від часу використовують мотоцикли чи цивільну техніку, та використовують менше бронетехніки, оскільки її складніше замінити, ніж втрати живої сили.

6 квітня війська РФ продовжували наступальні дії на напрямку Часового Яру, але не просунулися. 5 і 6 квітня російські загарбники атакували біля самого Часового Яру, коло Маркового, Курдюмівки та Білої Гори.

Російські окупанти нещодавно просунулися на Торецькому напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 квітня, показують, що росіяни просунулися вздовж вулиці Енгельса в північній частині Торецька.

Війська РФ атакували під самим Торецьком, біля Дачного, Дружби, Диліївки, Кримського, Валентинівки, Сухої Балки, Олександрополя, Леонідівки і Романівки 5 і 6 квітня.

Російський "воєнкор" стверджував, що путінські війська перемістили свої зусилля на південь від Торецького напрямку в районі Олександрополя та Пантелеймонівки (обидва на південний захід від Торецька).

Російські загарбники нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 квітня, показують, що війська РФ просунулися вздовж вулиці Східної в північно-східній частині Удачного (на південний захід від Покровська).

Російські окупанти наступали біля Тарасівки, Єлизаветівки, Зеленого Поля, Лисівки, Шевченка, Удачного, Котлярівки, Преображенки, Котлиного, Успенівки, Новоолександрівки, Новосергіївки та Богданівки 5 і 6 квітня.

Російський "воєнкор" заявив, що Сили оборони України контратакували біля Котлиного.

Війська РФ нещодавно просунулися на Курахівському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 6 квітня, показують, що російські загарбники просунулися на північ від Андріївки (на захід від Курахового).

5 і 6 квітня російські окупанти наступали поблизу Костянтинополя та біля Розлива.

Російський блогер стверджував, що війська РФ мають кількісну перевагу в живій силі та техніці на Курахівському напрямку.

6 квітня російські загарбники продовжували наступ у районі Великої Новосілки, але не просунулися. 5 і 6 квітня війська РФ атакували в районі Веселого і Бурлацького, Привільного і Вільного Поля, а також у районі Рівнополя.

"Південна вісь"

6 квітня російські окупанти продовжували наступальні дії на заході Запорізької області, але просунутися не змогли. 5 і 6 квітня війська РФ атакували в районі Малої Токмачки, Новоандріївки, Кам'янського, Степового, Щербаків і Малих Щербаків.

Російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ контратакували поблизу Кам'янського, Щербаків і Лобкового (на північний захід від Роботиного).

5 і 6 квітня війська РФ вели обмежені наступальні дії на Дніпровському напрямку, але не просунулися.

Російський блогер заявив, що путінські війська продовжують боротися з нестачею човнів у районі острова в дельті Дніпра.

Ситуація на фронті

Раніше у вечірньому зведенні Генерального штату ЗСУ за 6 квітня повідомлялося, що від початку доби на фронті було зафіксовано 135 боїв.

Як зазначили в Силах оборони України, найгарячішою ситуація була на Покровському, Лиманському, Торецькому та Курському напрямках.