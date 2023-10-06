ЗСУ знищили групу окупантів на Лиманському напрямі (відео)

На Лиманському напрямку воїни 66 окремої механізованої бригади ЗСУ знищили позицію росіян.

"Вогнева позиція ворога була уражена одним з механізованих батальйонів 66-ї ОМБр. Росіян знищуємо. Слава Україні", - написав Сирський.

Ситуація на Лиманському напрямі

В ранковому звіті 6 жовтня Сили оборони повідомляли про чотири відбиті атаки ворога на Лиманському напрямі, східніше Макіївки Луганської області.

Фото: місцеположення Макіївки (Луганська область) (DeepState)

Раніше ми писали, як холоди вплинуть на контрнаступ ЗСУ. За словами начальника пресслужби Східного угруповання військ Іллі Євлаша, ЗСУ до цього готуються.

Також Євлаш в ефірі телемарафону сказав, що ЗСУ визнали Лимано-Куп'янським напрямок найважчим на фронті. Ситуація важче, ніж на Бахмутському напрямі.