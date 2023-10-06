ЗСУ знищили групу окупантів на Лиманському напрямі (відео)

Сили оборони України уразили російські позиції на Лиманському напрямку. Процес вдалося зафіксувати на відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
На Лиманському напрямку воїни 66 окремої механізованої бригади ЗСУ знищили позицію росіян.
"Вогнева позиція ворога була уражена одним з механізованих батальйонів 66-ї ОМБр. Росіян знищуємо. Слава Україні", - написав Сирський.
В ранковому звіті 6 жовтня Сили оборони повідомляли про чотири відбиті атаки ворога на Лиманському напрямі, східніше Макіївки Луганської області.
Раніше ми писали, як холоди вплинуть на контрнаступ ЗСУ. За словами начальника пресслужби Східного угруповання військ Іллі Євлаша, ЗСУ до цього готуються.
Також Євлаш в ефірі телемарафону сказав, що ЗСУ визнали Лимано-Куп'янським напрямок найважчим на фронті. Ситуація важче, ніж на Бахмутському напрямі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.