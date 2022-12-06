ЗСУ ліквідували вже понад 92 тисячі окупантів, - Генштаб

Українські військові минулої доби знищили 510 окупантів та ворожий вертоліт. Усього з початку повномасштабного вторгнення втрати Росії становили 92 200 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника станом на 6 грудня орієнтовно склали:
Нагадаємо, Збройні сили України минулої доби відбили всі атаки ворожих військ у Донецькій області.
Також 5 грудня у Генштабі повідомили, що українські сили завдали кількох ударів по скупченням військ противника.
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