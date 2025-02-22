ЗСУ ліквідували склад ПММ та бліндажі росіян біля Вовчанська

У північній частині Харківської області, поблизу Вовчанська, бійці Державної прикордонної служби у складі Сил оборони України продовжують виконувати завдання щодо знищення ворожих позицій.

Військовослужбовці активно протидіють російським окупаційним військам, завдаючи значних втрат їхньому особовому складу та техніці.

В рамках операцій підрозділ РУБпАК "Фурія" бригади "Гарт" здійснює регулярні бойові вильоти на території Вовчанська, під час яких успішно знищуються як стаціонарні, так і рухомі цілі.

Завдяки високій точності, скиди вразили особовий склад ворога та транспортні засоби, що постачають матеріали на ворожі позиції.

Зокрема, під час чергових вильотів було знищено спостережний пункт, вогневу позицію, точку злету безпілотного літального апарата, склад паливно-мастильних матеріалів, а також кілька бліндажів і окопних ліній. Крім того, внаслідок успішної операції знищено 7 окупантів і транспортний засіб противника.

Ці дії є частиною загальних зусиль українських військових щодо нейтралізації ворожих сил на північному сході Харківщини.