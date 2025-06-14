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ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів: Генштаб розповів про втрати РФ в війні

Субота 14 червня 2025 08:30
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ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів: Генштаб розповів про втрати РФ в війні Фото: ЗСУ ліквідували 1130 окупантів (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну орієнтовні бойові втрати противника вже сягнули понад 1 мільйона осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

За минулу добу українські Сили оборони ліквідували ще 1130 окупантів.

Втрати РФ у війні:

  • особовий склад - близько 1 002 690 осіб (+1130 за добу);
  • танки - 10 937 (+3);
  • бойові броньовані машини - 22 798 (+7);
  • артилерійські системи - 29 157 (+52);
  • РСЗВ - 1417 (+1);
  • засоби ППО - 1185 (+1);
  • літаки - 416;
  • гелікоптери - 337;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 40 586 (+79);
  • крилаті ракети - 3337;
  • кораблі/катери - 28;
  • підводні човни - 1;
  • автомобільна техніка та автоцистерни - 51 928 (+107);
  • спеціальна техніка - 3914.

ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів: Генштаб розповів про втрати РФ в війні

Ситуація на фронті

Минулої доби, 13 червня, на фронті відбулося 175 бойових зіткнень. Найбільше ворог був активним на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Зокрема, Росія завдала одного ракетного та 51 авіаційного ударів, застосувавши чотири ракети та 85 керованих бомб.

Окрім того, загарбники залучили для уражень 975 дронів-камікадзе та здійснили 3703 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

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