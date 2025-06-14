ЗСУ ліквідували понад 1100 окупантів: Генштаб розповів про втрати РФ в війні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну орієнтовні бойові втрати противника вже сягнули понад 1 мільйона осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Генерального штабу ЗСУ.

За минулу добу українські Сили оборони ліквідували ще 1130 окупантів.

Ситуація на фронті

Минулої доби, 13 червня, на фронті відбулося 175 бойових зіткнень. Найбільше ворог був активним на Покровському та Новопавлівському напрямках.

Зокрема, Росія завдала одного ракетного та 51 авіаційного ударів, застосувавши чотири ракети та 85 керованих бомб.

Окрім того, загарбники залучили для уражень 975 дронів-камікадзе та здійснили 3703 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

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