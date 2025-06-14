ВСУ ликвидировали более 1100 оккупантов: Генштаб рассказал о потерях РФ в войне
С начала полномасштабного вторжения России в Украину ориентировочные боевые потери противника уже достигли более 1 миллиона человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.
За минувшие сутки украинские Силы обороны ликвидировали еще 1130 оккупантов.
Потери РФ в войне:
- личный состав - около 1 002 690 человек (+1130 за сутки);
- танки - 10 937 (+3);
- боевые бронированные машины - 22 798 (+7);
- артиллерийские системы - 29 157 (+52);
- РСЗВ - 1417 (+1);
- средства ПВО - 1185 (+1);
- самолеты -416;
- вертолеты - 337;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 40 586 (+79);
- крылатые ракеты - 3337;
- корабли/катера - 28;
- подводные лодки - 1;
- автомобильная техника и автоцистерны - 51 928 (+107);
- специальная техника - 3914.
Ситуация на фронте
За прошедшие сутки, 13 июня, на фронте произошло 175 боевых столкновений. Больше всего враг был активным на Покровском и Новопавловском направлениях.
В частности, Россия нанесла один ракетный и 51 авиационный удар, применив четыре ракеты и 85 управляемых бомб.
Кроме того, захватчики привлекли для поражений 975 дронов-камикадзе и осуществили 3703 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
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