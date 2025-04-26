ЗСУ ліквідували за добу ще понад 1100 окупантів і знищили 70 артсистем, - Генштаб

Ситуація на фронті

Як йшлося у вечірньому зведенні 25 квітня Генерального штабу ЗСУ, з початку доби на фронті було зафіксовано 116 бойових зіткнень.

Крім того, розповіли у військовому командуванні, російські окупанти активно штурмували на двох напрямках, а саме на Покровському та Курському.

Додамо, в оприлюдненому 26 квітня звіті експертів американського Інституту вивчення війни (ISW) розповідалося, що Сили оборони України нещодавно просунулися на заході Запорізької області. Між тим фіксується просування з боку російських загарбників біля Покровська, а також у Сумській та Курській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.