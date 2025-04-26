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ЗСУ ліквідували за добу ще понад 1100 окупантів і знищили 70 артсистем, - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських окупантів в Україні (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські захисники за добу ліквідували ще 1110 російських окупантів, відтак загальні втрати ворога в особовому складі вже перевищили 947 тисяч військових. Крім того, Сили оборони знищили 8 танків, 70 артсистем та 1 засіб ППО противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 26 квітня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 947 610 (+1110) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 711 (+8) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 320 (+5) од.;
  • артилерійських систем - 26 965 (+70) од.;
  • РСЗВ - 1 372 од.;
  • засоби ППО - 1 145 (+1) од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 33 897 (+118) од.;
  • крилатих ракет - 3 196 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 46 051 (+145) од.;
  • спеціальної техніки - 3 860.

Ситуація на фронті

Як йшлося у вечірньому зведенні 25 квітня Генерального штабу ЗСУ, з початку доби на фронті було зафіксовано 116 бойових зіткнень.

Крім того, розповіли у військовому командуванні, російські окупанти активно штурмували на двох напрямках, а саме на Покровському та Курському.

Додамо, в оприлюдненому 26 квітня звіті експертів американського Інституту вивчення війни (ISW) розповідалося, що Сили оборони України нещодавно просунулися на заході Запорізької області. Між тим фіксується просування з боку російських загарбників біля Покровська, а також у Сумській та Курській областях.

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