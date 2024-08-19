UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ контролюють 92 населених пункти у Курській області, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські війська контролюють вже понад 1250 квадратних кілометрів території та 92 населених пункти у Курській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час виступу на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

"Українські воїни продовжують захисну операцію у визначених районах Курської області. На сьогодні наші сили контролюють більш ніж 1250 квадратних кілометрів території ворога та 92 населених пункти. Триває зміцнення наших позицій, стабілізація визначених районів і поповнення обмінного фонду для України", - розповів Зеленський.

За його словами, загалом ця операція стала найбільшою нашою інвестицією у процес звільнення українців із російського полону.

"Ми вже здобули найбільшу кількість російських полонених за одну операцію, і це вагомий результат, і це одна з наших цілей, і наші дії тривають", - зазначив президент.

Він додав, що поки не можна публічно говорити про те, які саме підрозділи залучені у визначених районах Курської області.

"Але я вдячний кожному підрозділу. Я хочу подякувати від нас усіх нашим героям. Зараз російське прикордоння навпроти нашої Сумської області значною мірою очищене від присутності російської армії. І це також серед цілей нашої операції, тактичних цілей", - наголосив Зеленський.

Наступ ЗСУ у Курській області

Нагадаємо, 6 серпня українські війська почали наступ у Курській області РФ.

Метою операції є захист від російських обстрілів жителів прикордонних регіонів України, а також створення буферної зони.

Зокрема, бійці ЗСУ взяли під свій контроль десятки населених пунктів. Серед них - місто Суджа.

Детальніше про те, що відбувається у Курській області станом на 19 серпня, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийКурська областьЗбройні сили УкраїниВійна в Україні