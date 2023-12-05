ЗСУ контратакували поблизу Авдіївки та відновили втрачені позиції: карти боїв ISW

Українські війська атакували російські позиції в смузі дерев на південь від Степового, поблизу Авдіївки та відновили втрачені позиції. Також ЗСУ зайняли позицію на острові Білогрудний на східному (лівому) березі Херсонської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
Бої у Донецькій області
"Південна вісь"
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.