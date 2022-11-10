ЗСУ кажуть про звільнення села Брускинське в Херсонській області (відео)

За інформацією бійців, вони звільнили село від окупантів вчора, 9 листопада.

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області

Зазначимо, що ЗСУ продовжують свій контрнаступ в Херсонській області, поки росіяни заявляють про так званий відступ на правий берег Дніпра.

Так, за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, лише за добу українські бійці взяли під контроль 12 населених пунктів в Херсонській області.

Загалом на Херсонському напрямку з 1 жовтня просування наших військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом.

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