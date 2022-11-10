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ЗСУ кажуть про звільнення села Брускинське в Херсонській області (відео)

Фото: ЗСУ повідомили про звільнення села Брускинське в Херсонській області (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові повідомили про взяття під контроль села Брускинське. Воно розташоване в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".

За інформацією бійців, вони звільнили село від окупантів вчора, 9 листопада.

Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області

Зазначимо, що ЗСУ продовжують свій контрнаступ в Херсонській області, поки росіяни заявляють про так званий відступ на правий берег Дніпра.

Так, за даними головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, лише за добу українські бійці взяли під контроль 12 населених пунктів в Херсонській області.

Загалом на Херсонському напрямку з 1 жовтня просування наших військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв км, відновлено контроль над 41 населеним пунктом.

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Збройні сили УкраїниХерсонська областьВійна Росії проти України