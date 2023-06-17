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ЗСУ в Херсонській області знищили два російські безпілотники

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Субота 17 червня 2023 22:11
ЗСУ в Херсонській області знищили два російські безпілотники Фото: ЗСУ в Херсонській області знищили два російські безпілотники (t.me/milinua)
Автор: Валерія Поліщук

Українські військові знищили два російські безпілотники в небі над Херсонською областю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення оперативного командування "Південь" у Facebook.

"17 червня 2023 року в Херсонській області силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено двох безпілотників", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, ЗСУ знищили розвідувальний безпілотник "Орлан-10" та ударний безпілотник "Ланцет".

Що за безпілотники

Безпілотник "Орлан-10" призначений для ведення спостереження за протяжними і локальними об'єктами у важкодоступній місцевості.

Безпілотник "Ланцет" призначений для спостереження в широкому діапазоні метеоумов підстилаючої поверхні, визначення ступеня завданих збитків, виявлення вибухових пристроїв, скидання вантажів, прикордонного контролю та коригування вогню.

Херсонська область

Від початку російського вторгнення в Україну територія регіону перебуває під постійними ударами росіян. На початку березня ЗСУ втратили контроль над містом Херсон, при цьому російські війська окупували практично всю територію області. На початку листопада ЗСУ деокупували правобережну частину Херсонської області з Херсоном.

Однак лівий берег регіону досі перебуває під російською окупацією. Саме з цієї території росіяни практично щодня запускають безпілотники для розвідки.

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