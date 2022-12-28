ЗСУ досягли великих успіхів у напрямку Сватове-Кремінна: карти боїв

Бої у Луганській області

Численні російські джерела повідомляли, що російські сили, у тому числі частини 144 мотострілецької дивізії та її 254 мотострілецького полку, що українські атаки зафіксовані на ділянці Сватове-Кремінна.

Один відомий російський блогер повідомив, що українські війська взяли російський опорний пункт біля Червонопопівки (приблизно за 5 км на північний захід від Кремінної), де, за оцінкою ISW, українські сили, ймовірно, просувалися принаймні з 23 грудня.

Російські джерела стверджували, що українські сили перегруповуються та перекидають підкріплення з Харківської області для відновлення наступальних операцій на лінії Кремінна-Сватове.

Українські сили, ймовірно, досягли більших успіхів на північному сході України, ніж раніше оцінювала ISW. Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синегубов заявив 27 грудня, що російські війська займають 1,6% території Харківської області.

Українські сили, ймовірно, звільнили Дворічну, Новомлинськ та Тавільжанку на північному сході Харківської області та Коломийчиху в Луганській області з огляду на те, що як російські, так і українські джерела повідомляли про обстріл цих населених пунктів з боку Росії 27 грудня.

Бої у Донецькій області

Російські сили у Бахмуті можуть наближатися до кульмінації, як це сталося з російськими військами у Херсоні у серпні 2022 року.

Бойові втрати російських військ, мабуть, змушують російських військових у районі Бахмута використовувати штурмові групи чисельністю до відділення.

Офіційний представник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий повідомив 27 грудня, що російські війська в районі Бахмута більше не діють як ротні та батальйонні тактичні групи, а натомість діють невеликими групами від десяти до п'ятнадцяти військовослужбовців.

Російські сили аналогічно виродилися з ротних і батальйонних тактичних груп в окремі групи розміром з відділення, коли російські підрозділи в Херсонській області помітно деградували в серпні 2022 року.

Темпи просування російських збройних сил у районі Бахмута останнім часом сповільнилися через дефіцит особового складу та боєприпасів, що, ймовірно, завадить їм підтримувати високі темпи наступальних операцій у цьому районі в найближчому майбутньому. Повідомлення про використання російськими військовими груп розміром з відділення, ймовірно, є результатом тривалої війни на виснаження і вказують на деградацію більших доктринальних формувань вище за рівень взводу.

Ситуація на півдні

Російські сили продовжують зміцнювати позиції на півдні України та продовжують обстрілювати українські позиції та громадянську інфраструктуру у Херсонській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Геолокаційні супутникові знімки показали, що російські війська встановили оборонні рубежі приблизно за 70 км на схід від Токмака і викопали траншеї навколо станції радіолокації в Лазурному на південному сході Криму.

Прессекретар Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські сили продовжують обстрілювати правобережну Херсонську область, але українці у відповідь ведуть вогонь у відповідь по російських позиціях на лівому березі Дніпра.

Російські сили продовжували завдавати ударів по українських об'єктах, а саме по фабриці, приватних та багатоквартирних будинках у Херсоні, попри повідомлення про брак боєприпасів на Донецькому напрямку.

Російські сили також обстріляли портові райони в Очакові та населені пункти на правому березі Дніпра у Херсонській та Дніпропетровській областях.

Таким чином, російські сили, мабуть, віддають пріоритет веденню артилерійського вогню по густонаселених районах на півдні України та утриманні стабілізованої лінії фронту вздовж річки Дніпро, а не перекидання боєприпасів у райони Авдіївки та Бахмута, які, як повідомляється, не відчувають.

Українські сили продовжували обстрілювати російські тили. Джерела в українських соціальних мережах повідомили, що українські сили завдали удару по російській базі з мобілізованими людьми в Титове (приблизно за 75 км на захід від Маріуполя). якими були співробітники Федеральної служби безпеки Росії (ФСБ), неподалік Новобілозерки (приблизно 57 км на північний захід від Мелітополя).

Раніше ми писали, що на Луганщині ЗСУ продовжують просуватися в районі Сватове-Кремінна, на Донеччині війська РФ не припиняють штурми на Бахмутському та Авдіївському напрямках, а під Мелітополем Запорізької області ворог готується до "битви століття".

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