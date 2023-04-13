ЗСУ за добу знищили 540 росіян, 10 ББМ та 5 БПЛА, - Генштаб

За даними на ранок четверга, 13 квітня, українські військові ліквідували за добу 540 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 180 590 військових. Крім того, ЗСУ знищили 10 ББМ та 5 БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Як повідомлялось, ЗСУ продовжують знищувати російських окупантів. Попри великі втрати у живій силі та техніці, ворог не припиняє наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

А у Запорізькій області росіяни збудували три рівні оборони, продовжують окопуватись вони і в Криму. Водночас в Бахмуті продовжують точитись важкі бої.

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