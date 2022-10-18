UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ за день ліквідували півтисячі російських окупантів та більше десяти танків

Фото: ЗСУ ліквідували 500 окупантів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Українські війська минулої доби ліквідували ще 530 окупантів. Усього з початку повномасштабної війни Росія втратила майже 66 тисяч своїх військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 18.10 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 65 850 (+530) осіб ліквідовано,
  • танків - 2548 (+11) од,
  • бойових броньованих машин - 5219 (+14) од,
  • артилерійських систем - 1622 (+23) од,
  • РСЗВ - 372 (+6) од,
  • засоби ППО - 188 (+1) од,
  • літаків - 268 (+0) од,
  • гелікоптерів - 242 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1276 (+35),
  • крилаті ракети - 318 (+2),
  • кораблі /катери - 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3985 (+16) од,
  • спеціальна техніка - 144 (+0).

Нагадаємо, російська армія від серпня зазнає невдач на полі бою в Україні. За даними британської розвідки, через це у Москві вирішили завдавати ударів по цивільних об'єктах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ