ЗСУ будуть отримувати нові дрони-бомбери "Чорна вдова": які їх переваги

Як зазначається, новий дрон-бомбер дозволили постачати на озброєння української армії.

"Чорна вдова" - це безпілотник тактичного рівня дії. Оператори можуть застосовувати їх як вдень, так і вночі.

Багаторазовий дрон також може працювати у форматі ударного FPV. У Міністерстві оборони наголошують, що порівняно невисока ціна одного дрона дозволяє його використовувати і у такому варіанті.

"Виконаний у форматі для одноразового використання коптер "Чорної вдови" бере на борт посилений заряд вибухівки", - додають у відомстві.