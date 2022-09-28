ЗСУ близькі до оточення Лиману, наступ ворога на Бахмут відбито: карти боїв на ранок

ЗСУ продовжують свій наступ на сході країни, наближаючись до можливого оточення Лиману. Тим часом як окупанти не припиняють вести масований вогонь на Донбасі, при цьому спроби ворога атакувати Бахмут були безуспішними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Східна Україна (лінія Вовчанськ-Куп'янськ-Ізюм-Лиман)

За даними карт, українські війська проводять операції зі зміцнення своїх позицій на східному березі річки Оскіл на північ від Куп’янська (деокуповано Куп’янськ-Вузловий, що був важливим логістичним вузлом для РФ).

Припускається, що наші бійці продовжують наступ у бік Тавільжанки (приблизно 18 км на північний схід від Куп’янська-Вузлового на східному березі річки Оскіл) і закріпили позиції на північний захід від населеного пункту.

Також ЗСУ продовжують наступ на північний захід від Лиману, було звільнено Піски-Радьківські (приблизно 35 км на північний захід від Лиману), триває зачистка в населеному пункті.

Аналітики припускають, що наші бійці могли звільнити ще частину позицій на північний захід. Ймовірне звільнення Рідкодубу, Катеринівки, Нового.

Вогонь української артилерії успішно перекриває останній матеріально-технічний шлях військ РФ до Лиману, що пролягає через Сватове-Макіївка-Терни на північ від населеного пункту, тож наші захисники близькі до того, щоб оточити росіян біля Лиману.

Донецька область

РФ продовжує безуспішні наземні атаки в Донецькій області. Також противник без успіху намагається прорвати оборону в районі Бахмута та на захід від Донецька, зокрема в районі Авдіївки.

Втім, ЗСУ відбивають атаки окупантів і в районах Соледара та Бахмутського та на південь від Бахмута та в районі Курдюмівки, Зайцевого та Майорська.

За даними аналітиків, в районі Бахмута росіяни у великій кількості використовують найманців ПВК "Вагнера", але ті масово здаються в полон. Наступ ворога зазнає невдачі.

Південь

На південному напрямку російські сили продовжують перегруповування підрозділів у цьому та закрили для чоловіків на в’їзд та виїзд до Херсонської області.

Окупанти продовжують обстріли та удари по позиціях ЗСУ на південний схід від українського плацдарму над річкою Інгулець, на північний захід від міста Херсона та на південь від кордону Херсонської та Дніпропетровської області поблизу Потьомкиного та Осокорівки.

Тим часом як українські сили продовжують блокування росіян на півдні. Так, ЗСУ завдали ударів по баржах і завадили ворогу відремонтувати мостові переправи.

Крім того, було знищено системи ППО противника в Бериславському районі Херсонської області та скупчення окупантів у Каховському районі.

Також наші бійці нарощують кількість знищених літальних засобів, включаючи іранські дрони-камікадзе