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ВСУ близки к окружению Лимана, наступление врага на Бахмут отражено: карты боев на утро

Новина українською →
Донбасс, Среда 28 сентября 2022 08:50
ВСУ близки к окружению Лимана, наступление врага на Бахмут отражено: карты боев на утро Фото: обновленная карта войны в Украине на 28 сентября (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

ВСУ продолжают свое наступление на востоке страны, становясь все ближе к возможному окружению Лимана. Между тем как оккупанты не прекращают вести массированный огонь на Донбассе, при этом попытки врага атаковать Бахмут были безуспешными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

ВСУ близки к окружению Лимана, наступление врага на Бахмут отражено: карты боев на утро

Восточная Украина (линия Волчанск-Купянск-Изюм-Лиман)

По данным карт, украинские войска проводят операции по укреплению своих позиций на восточном берегу реки Оскол к северу от Купянска (деоккупирован Купянск-Узловой, являвшийся важным логистическим узлом для РФ).

ВСУ близки к окружению Лимана, наступление врага на Бахмут отражено: карты боев на утро

Предполагается, что наши бойцы продолжают наступление в сторону Тавильжанки (примерно 18 км северо-восточнее Купянска-Узлового на восточном берегу реки Оскил) и закрепили позиции северо-западнее населенного пункта.

Также ВСУ продолжают наступление северо-западнее Лимана, были освобождены Пески-Радьковские (около 35 км северо-западнее Лимана), продолжается зачистка в населенном пункте.

Аналитики предполагают, что наши бойцы могли освободить еще часть позиций на северо-запад. Вероятное освобождение Редкодуба, Екатериновки, Нового.

Огонь украинской артиллерии успешно перекрывает последний материально-технический путь войск РФ в Лиман, пролегающий через Сватово-Макеевка-Терны к северу от населенного пункта, поэтому наши защитники близки к тому, чтобы окружить россиян возле Лимана.

Донецкая область

Россия продолжает безуспешные наземные атаки в Донецкой области. Также противник безуспешно пытается прорвать оборону в районе Бахмута и западнее Донецка, в частности в районе Авдеевки.

ВСУ близки к окружению Лимана, наступление врага на Бахмут отражено: карты боев на утро

Впрочем, ВСУ отбивают атаки оккупантов и в районах Соледара и Бахмутского и к югу от Бахмута и в районе Курдюмовки, Зайцева и Майорска.

По данным аналитиков, в районе Бахмута россияне в большом количестве используют наемников ЧВК "Вагнер", но те массово сдаются в плен. Наступление врага терпит неудачу.

Юг

На южном направлении российские силы продолжают перегруппировку подразделений и закрыли для мужчин на въезд и выезд в Херсонскую область.

ВСУ близки к окружению Лимана, наступление врага на Бахмут отражено: карты боев на утро

Оккупанты продолжают обстрелы и удары по позициям ВСУ к юго-востоку от украинского плацдарма над рекой Ингулец, к юго-западу от города Херсона и к югу от границы Херсонской и Днепропетровской области вблизи Потемкино и Осокоровки.

Между тем как украинские силы продолжают блокирование россиян на юге. Так, ВСУ нанесли удары по баржам и помешали врагу отремонтировать мостовые переправы.

Кроме того, были уничтожены системы ПВО противника в Бериславском районе Херсонской области и скопление оккупантов в Каховском районе.

Также наши бойцы наращивают количество уничтоженных летательных средств, включая иранские дроны-камикадзе.

Напомним, по данным сводки Генштаба, за сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районе восьми населенных пунктов.

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