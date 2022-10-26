UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЗСУ атакують ворога на півдні, а окупанти посилюються біля Авдіївки: карти боїв від ISW

Фото: ЗСУ продовжують атаки у Херсонській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські війська продовжують атаки на півдні, щоб витіснити ворога з Херсонської області. Водночас окупанти заявили про намір захопити Авдіївку та посилюють штурми на цій ділянці фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Лінія Оскіл - Кремінна

Ситуація на цьому напрямку залишається напруженою, оскільки бої продовжують в напрямку Сватового та Кремінної Луганської області. Українська армія атакує позиції ворога за 10-30 км до вказаних міст.

Проте окупанти укріплюють оборону. Ймовірно, російські війська замінували весь берег річки Красна біля Сватового, передбачаючи можливе просування України.

Донбас

У Донецькій області йдуть важкі бої в районі Бахмута, Соледара, Білогорівки, Верхнєкам'янського, Спірного. Також українські захисники відбили атаки ворога південний захід від Авдіївки в районі Мар'їнки та інших населених пунктів.

Російські військкори заявляють, що окупанти хочуть оточити Авдіївку, а "вирішальна битва" ще попереду. Проте аналітики ISW вважають це малоймовірним, оскільки ситуація показує, що російські сили не здатні швидко просуватися.

ISW, підрозділи ЗСУ відновили атаки на Херсонському напрямку. Зокрема, захисники знищують склади ворога та б'ють по місцях зосередження.

Так, українські війська нещодавно вдарили по базі окупантів у селі Каїри Херсонської області (за 27 км на північний схід від Нової Каховки). За попередніми даними, 30 військових РФ загинули, ще 100 залишилися під завалами. Останні відеозаписи бойових дій, схоже, вказують на те, що удар завдали по чеченських військах.

Нагадаємо, у Генштабі повідомили, що ЗСУ знищили у Луганській області склад боєприпасів з "кадирівцями".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в УкраїніВійна Росії проти України