ЗСУ атакують ворога на півдні, а окупанти посилюються біля Авдіївки: карти боїв від ISW

Лінія Оскіл - Кремінна

Ситуація на цьому напрямку залишається напруженою, оскільки бої продовжують в напрямку Сватового та Кремінної Луганської області. Українська армія атакує позиції ворога за 10-30 км до вказаних міст.

Проте окупанти укріплюють оборону. Ймовірно, російські війська замінували весь берег річки Красна біля Сватового, передбачаючи можливе просування України.

Донбас

У Донецькій області йдуть важкі бої в районі Бахмута, Соледара, Білогорівки, Верхнєкам'янського, Спірного. Також українські захисники відбили атаки ворога південний захід від Авдіївки в районі Мар'їнки та інших населених пунктів.

Російські військкори заявляють, що окупанти хочуть оточити Авдіївку, а "вирішальна битва" ще попереду. Проте аналітики ISW вважають це малоймовірним, оскільки ситуація показує, що російські сили не здатні швидко просуватися.

ISW, підрозділи ЗСУ відновили атаки на Херсонському напрямку. Зокрема, захисники знищують склади ворога та б'ють по місцях зосередження.

Так, українські війська нещодавно вдарили по базі окупантів у селі Каїри Херсонської області (за 27 км на північний схід від Нової Каховки). За попередніми даними, 30 військових РФ загинули, ще 100 залишилися під завалами. Останні відеозаписи бойових дій, схоже, вказують на те, що удар завдали по чеченських військах.