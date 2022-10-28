ЗСУ атакували 26 районів зосередження росіян та чотири склади боєприпасів, - Генштаб

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим не полишає спроб вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА по території України.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку - з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рижівка, Українське та Фотовиж Сумської області;

на Слобожанському напрямку - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вільхуватка, Вовчанськ, Дворічна, Красне та Стариця;

на Куп’янському та Лиманському напрямках - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Невське, Білогорівка, Стельмахівка та Ямполівка;

на Бахмутському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Яковлівка, Кліщіївка, Соледар та Майорськ;

на Авдіївському напрямку - з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Водяне, Павлівка, Мар’їнка та Веселе.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів по позиціях сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 25 населених пунктів. Ворог продовжує інженерне обладнання позицій. Для ведення повітряної розвідки здійснив до 30 вильотів БПЛА різних типів.

Авіація сил оборони протягом поточної доби завдала 24 удари. Підтверджено ураження 20 районів зосередження озброєння та військової техніки та 4 позицій зенітних ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, 4 склади боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.