Зруйновано цілий підʼїзд. Руйнівні наслідки обстрілу Шевченківського району Києва (фоторепортаж)

Зазначимо, що наслідки зафіксовано у багатьох районах столиці. Однак найтяжчі, як інформував керівник МВС Ігор Клименко - в Шевченківському.

Зокрема, там зруйновано цілий під'їзд житлової багатоповерхівки. Відомо про 4 загиблих. Працівники ДСНС врятували 10 поранених людей. Всім їм надається медична допомога.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, у Шевченківському районі столиці загинули 5 людей. Однак у коментарі журналістам керівниця прес-служби ДСНС Світлана Водолага уточнила, що в Києві 4 загиблих, і ще 1 людина загинула у Київській області.

Також вона розповіла, що в Шевченківському районі, де був приліт, потрібно зрізати дерева та вивозити авто.

Зокрема, це необхідно для того, щоб туди заїхала інженерна техніка, яка допоможе пришвидшити розбір завалів.