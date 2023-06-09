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Зруйновано приватні будинки та підприємства. РФ завдала удару по Нікополю

Фото: РФ завдала удару по Нікополю (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські військові в черговий раз обстріляли Дніпропетровську область. Цього разу під ворожу атаку потрапив Нікополь та населених пунктів Марганецької і Мирівської громад.

Про це розповів голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його Telegram-канал.

За даними глави облради сьогодні, 9 червня, росіяни тричі обстріляли Нікопольський район.

В результаті цього було пошкоджено одне підприємство, сім приватних житлових будинків, три господарчі споруди, та чотири лінії електропередачі.

Окрім цього під обстріл потрапили населені пункти Марганецької і Мирівської громад. На всіх територіях люди не постраждали.

Фото: обстріл Дніпропетровської області (t.me/mykola_lukashuk)

Обстріли Нікополя та Дніпропетровської області

Росія майже щодня атакує Дніпропетровську область. Найчастіше ворожим обстрілам піддається Нікопольський район та саме місто. Росіяни ведуть обстріл з важкої артилерії. Раніше внаслідок ворожих обстрілів міста були пошкоджені приватні будинки, газопровід та лінія електропередач.

Нагадаємо, що у передмісті Дніпра ввечері 3 червня в результаті російського ракетного удару постраждало 22 людини, а згодом рятувальники дістали з-під завалів тіло дворічної дівчинки.

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Війна Росії проти УкраїниНікополь