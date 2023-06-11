UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зруйнований міст, затоплені домогосподарства: у Львівській ОВА показали наслідки дощів

Фото: у Львівській області руйнування через негоду (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

У Львівській області, 10 червня, зливи завдали серйозних руйнувань. Постраждали дороги, мости, підтоплено десятки домогосподарств.

Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

Негода зруйнувала міст через річку Східничанка у Східницькій громаді, проїзд зі сторони Нового Кропивника наразі відсутній. Також на території цього району підтоплено понад 60 домогосподарств, а мешканців тимчасово відселяють.

Повідомляється про пошкодження двох мостів у Східниці через просідання дороги в зв'язку з підмиванням по вулиці Шевченка. В ОВА зазначають, що там знесло газову трубу середнього тиску і є загроза обвалу.

Також, ускладнений проїзд на автомобільних дорогах О140406 Східниця – Верхнє Синьовидне, на ділянці Підгородці – Східниця, та О141902 Турка – Східниця, на ділянці с. Новий Кропивник – смт. Східниця.

"З гори Тустань евакуйовували дітей – учасників змагань з туризму. Їх тимчасово розмістили в одному з місцевих народних домів. На місцях працюють дорожники, які прибирають з проїжджої частини повалені дерева. Також залучені понад 90 фахівців ДСНС. Рівень води наразі не зменшується", - йдеться у повідомленні ОВА.

Зливи у Львівській області

У Лвьвівській області, 10 червня, пройшли грози. Внаслідок опадів річка Східничанка вийшла з берегів, через що затопило селище Східниця.

Для ліквідації наслідків задіяли всі екстрені служби.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львівська областьОбластная государственная администрация