Зростання ВВП України уповільнилось через ракетні обстріли та дефіцит е/е, - Мінекономіки

У травні 2024 року ВВП України зріс на 3,7% у порівнянні із травнем минулого року. У підсумку за січень-травень 2024 р. зростання ВВП оцінюється на рівні 4,3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономіки.

"Збільшення інтенсивності бойових дій, обстріли інфраструктурних об’єктів та дефіцит електроенергії – усе це, на жаль, стримувало зростання економіки у травні цього року", - заявила перша віце-прем’єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, зростання ВВП продовжилось завдяки високим темпам експорту в умовах стабільної роботи Українського морського коридору, а також завдяки високому попиту на будівельні послуги, який підтримується фінансуванням відновлення інфраструктури.

За даними міністерства, ключовими не розв'язаними проблемами лишаються високі безпекові ризики, а також руйнування енергетичної інфраструктури.

"Відновлення енергетики потребуватиме часу і ресурсів, що, за прогнозами, може стримувати темпи відновлення виробничої активності. Також негативними чинниками для економіки залишаються логістичні проблеми та складна ситуація на ринку праці через високу міграцію", - йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Прогнози щодо ВВП України

За прогнозами, як дають МВФ, Світовий банк, ЄБРР та Єврокомісія, економіка України у 2024 році зросте на 3% після зростання на 5,3% у минулому році.

НБУ погіршив прогноз зростання економіки до 3,0% через наслідки масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.