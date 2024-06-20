Рост ВВП Украины замедлился из-за ракетных обстрелов и дефицита э/э, - Минэкономики

В мае 2024 г. ВВП Украины вырос на 3,7% по сравнению с маем прошлого года. В итоге за январь-май 2024 года рост ВВП оценивается на уровне 4,3%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

"Увеличение интенсивности боевых действий, обстрелы инфраструктурных объектов и дефицит электроэнергии - все это, к сожалению, сдерживало рост экономики в мае этого года", - заявила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, рост ВВП продолжился благодаря высоким темпам экспорта в условиях стабильной работы Украинского морского коридора, а также высокому спросу на строительные услуги, который поддерживается финансированием восстановления инфраструктуры.

По данным министерства, ключевыми нерешенными проблемами остаются высокие риски безопасности, а также разрушение энергетической инфраструктуры.

"Восстановление энергетики потребует времени и ресурсов, что, по прогнозам, может сдерживать темпы возобновления производственной активности. Также негативными факторами для экономики остаются логистические проблемы и сложная ситуация на рынке труда из-за высокой миграции", - говорится в сообщении Минэкономики.

Прогнозы по ВВП Украины

Согласно прогнозам, как дают МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и Еврокомиссия, экономика Украины в 2024 году вырастет на 3% после роста на 5,3% в прошлом году.

НБУ ухудшил прогноз роста экономики до 3,0% из-за последствий масштабных атак России на энергетическую инфраструктуру Украины.