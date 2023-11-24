Зростання ВВП України прискорилося до 10%. У Мінекономіки назвали причини

За попередніми оперативними оцінками в жовтні 2023 року зростання економіки України прискорилось до 10,5% (±2%). В цілому за січень-жовтень зростання ВВП оцінюється на рівні 5,5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на огляд Мінекономіки .

У міністерстві нагадали, що уу жовтні 2022 року падіння ВВП оцінено на рівні 31,5%, за січень-жовтень 2022 року - мінус 28,4%.

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За даними Мінекономіки у жовтні 2023 року майже всі види економічної діяльності сформували позитивний внесок до загального обсягу ВВП.

"У жовтні 2023 року продовжувалася позитивна динаміка ВВП. З одного боку, висока врожайність у сільському господарстві й сприятлива погода, та, відповідно, високі темпи збирання врожаю, стабільна ситуація в енергетиці, робота тимчасового коридору для руху цивільних суден до портів Великої Одеси, достатня пропозиція товарів та послуг стимулювали динаміку ВВП", - йдеться в повідомленні.

З іншого боку значні руйнування інфраструктури та основних фондів, збереження суттєвих ризиків щодо безпеки, обмеження експортної логістики, повільне відновлення ринку праці, відсутність достатнього власного капіталу, а також доступних кредитних коштів продовжували негативно тиснути на ВВП, додали в міністерстві.

У жовтні найбільш позитивний внесок у ВВП мала сфера послуг, зокрема сфера державного управління та оборони, фінансування якої є пріоритетним під час війни. Також сфера послуг є більш цифровізованою та маневреною у своїй діяльності, швидко адаптується до нових умов та потреб на ринках. Виробнича сфера, яка понесла суттєві збитки та руйнування під час війни, також додала позитивного внеску до ВВП, але меншого, ніж сфера послуг, повідомили в Мінекономіки.

Прогнози з економіки України

У листопаді МВФ підвищив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік до 4,5% (з попереднього діапазону 1-3%). Проте очікується, що 2024 року зростання знизиться до 3-4% у міру продовження війни, а ризики погіршення перспектив залишаються виключно високими.

НБУ у жовтні покращив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік з 2,9 до 4,9%. Реальний ВВП зросте у 2024 році на 3,6% (попередній прогноз – 3,5%). За прогнозом НБУ, Прискоренню економічного зростання до 6,0% у 2025 році (попередній прогноз - 6,8%) сприятиме передусім очікуване зниження ризиків безпеки.

Кабмін також очікує на швидше відновлення реального ВВП у 2023 році - до 5% порівняно з 2,8% у попередньому прогнозі. Прогноз зростання реального ВВП на 2024 рік був знижений до 4,6% у другому читанні держбюджету порівняно з 5,0% на перше читання, у тому числі з урахуванням зміни припущення тривалості війни (протягом 2024 року), логістики (обмеженість повноцінного користування) морськими портами) та міграційних процесів тощо.