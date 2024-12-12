Зростання цін прискорилося. Голова НБУ розповів, коли інфляція стане меншою

Національний банк України (НБУ) прогнозує прискорене зростання цін у найближчі місяці. Інфляція уповільниться у середині 2025 року.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube .

Як зазначив голова НБУ, у листопаді інфляція пришвидшилася до 11,2% у річному вимірі. Вагомим рушієм зростання цін залишалися наслідки обмеженої пропозиції продовольства внаслідок гірших цьогорічних врожаїв.

"Очікується, що вплив цього чинника на інфляцію має нівелюватися в наступному році з надходженням нового врожаю", - сказав він.

Водночас інфляційний сплеск дедалі більше набуває фундаментальних ознак, що підтверджується подальшим пришвидшенням базової інфляції (до 9,3% р/р у листопаді). Останнє пов’язане, зокрема, зі збільшенням виробничих витрат, у тому числі на електроенергію й оплату праці, а також курсовими ефектами внаслідок послаблення гривні в попередні періоди, додав голова НБУ.

За його словами, інфляційні очікування наразі демонструють відносну стійкість, однак посилюється ризик їхнього розбалансування на тлі підвищення уваги населення до інфляційних процесів.

"У наступні місяці інфляція в річному вимірі, вірогідно, продовжить зростати через подальший вплив чинників з боку пропозиції продовольчих товарів, суттєві бюджетні видатки, значні темпи збільшення заробітних плат і вищий енергодефіцит під час опалювального сезону. Однак надалі інфляція має сповільнитися на тлі поступового поліпшення ситуації в енергосекторі й нарощування урожаїв", - сказав Пишний.

Інфляція в Україні

За даними Держстату, споживчі ціни в Україні у листопаді 2024 року зросли на 1,9%. Річна інфляція прискорилася до 11,2%. Вище річна інфляція була лише у липні 2023 року - 11,3%.

Середні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої в Україні у листопаді 2024 року, порівняно з листопадом минулого року, зросли на 14,3%.

За даними статистичного відомства, за останній рік серед продуктів найбільше подорожчали овочі - на 62,9%. Крім того, вершкове масло подорожчало на 30,7%, яйця - на 30,6%. Ціни на фрукти зросли на 24,7%, на молоко - на 16,6%, хліб - 15,8%, на сир та м'який сир - на 14,6%.