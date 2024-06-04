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Зростання цін на електроенергію: як перераховуватимуть розмір субсидії

Фото: перерахування субсидій в Україні на електроенергію (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

У зв’язку зі зростанням тарифу на електроенергію розмір субсидії перерахують автоматично.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ПФУ в Telegram.

Як пояснюють у повідомленні, одержувачам уже призначених субсидій для здійснення перерахунку розмірів виплат у зв'язку зі зростанням тарифу на електроенергію звертатись до органів Пенсійного фонду України не потрібно

Водночас оскільки зростання тарифу на електроенергію відбулося з 1 червня, сума перерахованої субсидії буде відображена у виплаті за червень, яку одержувачі отримають у наступному місяці - липні.

Субсидії в Україні

Раніше ми повідомляли про субсидії для переселенців. Дізнатися про суму допомоги та про те, як оформити субсидію онлайн та офлайн, можна за посиланням.

Також ми розповідали, що в одній із областей розмір субсидії на електроенергію підняли вп'ятеро.

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Економіка УкраїниЕлектроенергіяСубсидії