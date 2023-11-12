Зростання тарифу на залізничні перевезення поглибить кризу в економіці, - УСПП

"Неприпустимі такі дії, які відбувалися упродовж останнього року - коли в умовах блокади морських портів та руйнації транспортної логістики, - підвищувати транспортні тарифи. Це ще негативніше вплине на конкурентоздатність наших експортерів і поглибить кризу в агропромисловому і гірничо-металургійному комплексі. Тому ми наполягаємо, щоб всі зміни, які стосуються конкурентоспроможності наших галузей, включаючи наміри підвищення тарифів, були максимально комплексно і високопрофесійно техніко-економічно обґрунтовані - з тим, щоб не допустити подальшого падіння як експорту, так і в цілому конкурентоздатності нашої промисловості", - наголосив він.

Він акцентував, що підвищення тарифу призведе до чергового зменшення обсягів перевезень, адже зараз питання транспортної логістики та зниження витрат наших експортерів на транспортні послуги мають вирішальне значення.

"За практично 9 місяців поточного року у нас спостерігається падіння експорту у порівнянні з минулим роком, коли він упав на 30%, падіння експорту в цьому році ще додатково мінус 14-15%. А від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі мінус 21 мільярд доларів. Все, що буде негативно впливати на обсяги і умови експорту, і транспортні витрати в тому числі, ще більше поглибить кризу в фінансовій системі і буде знижувати самодостатність нашої держави", - підкреслив Кінах.

За його словами, наразі в уряді немає комплексного підходу до відновлення економіки, і це створює серйозні ризики для України, адже в проєкті державного бюджету на 2024 рік обсяги зовнішнього фінансування для покриття дефіциту державного бюджету складають 41 мільярд доларів.

При цьому до сьогоднішнього дня немає чіткої впевненості ні по джерелам, ні по обсягам зовнішнього фінансування.

"Саме тому дуже важливо, щоб уряд, парламент, приймаючи державний бюджет, одночасно затверджував пакети заходів по підвищенню ефективності нашої економіки, включаючи експорт. Інакше, в разі зменшення обсягів зовнішнього фінансування, ми можемо опинитися в дуже складній ситуації. Тож ми будемо далі вести діалог з Укрзалізницею, Мінінфраструктури, Кабінетом міністрів, щоб не допускати таких односторонніх дій, які дуже негативно вплинуть на наші базові галузі", - резюмував Кінах.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що УЗ ініціювала збільшення тарифів на вантажні перевезення. Рік тому у липні компанія вже підвищувала тарифи на 70% - це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

Своєю чергою економіст Андрій Новак заявив, що від підвищення тарифу на залізничні перевезення наша держава програє, оскільки втратить тисячі суб’єктів господарювання.