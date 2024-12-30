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Зростання тарифів на транспортування газу в 4,5 рази загрожує енергобезпеці України, - експерт

Понеділок 30 грудня 2024 13:15
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Зростання тарифів на транспортування газу в 4,5 рази загрожує енергобезпеці України, - експерт Фото: зростання тарифів на транспортування газу в 4,5 рази загрожує енергобезпеці України (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Підвищення тарифів на транспортування газу в Україні вплине на енергетичну безпеку та економіку в цілому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар виконавчого директора Асоціації газовидобувних компаній України Артема Петренка.

За словами Петренка, очікується кратне зростання тарифів.

"Якщо порівнювати з поточними цифрами, це буде підвищення фактично в 4,5 рази", - зазначив він.

Петренко підкреслив, що хоча для населення діє мораторій на підвищення цін, промисловість відчує на собі наслідки цього рішення.

"Фактично у нас буде підвищення плати послуги за транспортування. Відповідно це може призвести до певного збільшення ціни на газ, що відповідно вплине на компанії, на економіку, комерційний сегмент, тому що газ подорожчає, і якщо він подорожчає, то товари і послуги теж подорожчають", - пояснив він.

Петренко також звернув увагу на можливі наслідки для видобувного сектору, зокрема для державних компаній.

"Це призведе до того, що в компаній зменшаться оборотні кошти, особливо у державних і того ж самого «Укргазвидобування». Вони будуть більше платити за послуги газотранспортної системи, і у них буде менше коштів, щоб інвестувати в галузь", - додав Петренко.

На його думку, такі зміни можуть негативно вплинути на енергетичну безпеку країни та надходження до бюджету.

"Відповідно у нас не буде зростання видобутку, або він може почати знижуватися. Звичайно це вплине на енергобезпеку країни, плюс ще питання податків. Чим менше видобуток, тим менше рента і відповідно, відрахування до державного та місцевих бюджетів", - підсумував Петренко.

Раніше Представники Європейської Бізнес Асоціації наголосили на відсутності прозорості у процесі встановлення тарифів на транспортування газу і попередили про негативний вплив підвищення тарифів на галузь.

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