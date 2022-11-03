Зростання курсу долара припинилося: скільки коштує валюта в Україні 3 листопада

В обмінних пунктах України сьогодні, 3 листопада 2022 року, курс долара у продажу не змінився - 40,45 гривень за долар. Курс євро впав на 5 копійок до 39,65 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

Офіційний курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня). Водночас курс євро на 3 листопада становить 36,2194 грн за євро (-0,1280 грн).

Нагадаємо, Кабінет міністрів покращив прогноз щодо курсу гривні до долара у 2023 році. У проекті державного бюджету на 2023 рік до другого читання закладено курс 45,8 гривні на кінець року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .