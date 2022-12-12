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Зростання економіки США може випередити Китай уперше за 50 років, - Байден

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Темпи зростання американської економіки у 2022 році можуть вперше перевищити динаміку економіки Китаю, випливає із прогнозів незалежних експертів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter президента США Джо Байдена.

Байден не уточнив джерело даних, проте у травні аналогічний прогноз зробили аналітики Bloomberg.

Вони пов'язали таку динаміку з COVID-обмеженнями в КНР, зниженням роздрібного продажу та промислового виробництва, через що відбудеться "зміна ролей з потенційними політичними наслідками як у Пекіні, так і у Вашингтоні".

"Такого не було з 1976 року", - наголосив він.

Днями РБК-Україна повідомляло, що Китай оголосив про послаблення COVID-обмежень та карантину. Це перші радикальні зміни від початку пандемії коронавірусу.

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця по всьому Китаю прокотилася хвиля протестів проти коронавірусних обмежень. Це стало найбільшим виявом суспільного невдоволення з моменту приходу Сі Цзіньпіна до влади у 2012 році. Протягом кількох днів протести зійшли нанівець через велику присутність поліції, а міста та регіони по всій країні почали оголошувати про пом'якшення правил.

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