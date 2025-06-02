Зростання долара і стрибок євро: НБУ встановив офіційні курси

Прогноз курсу

Як зазначила директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько, минулий тиждень минув без істотних девальваційних ризиків.

За її прогнозом, початок червня можна очікувати з рівним курсом валюти з невеликими коливаннями за умови відсутності зовнішнього впливу.

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