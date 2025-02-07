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Зросла кількість українців, які вважають дії влади ефективними у покращенні ситуації в енергетиці

Автор: Олександр Мороз

Більшість українців позитивно оцінюють зусилля влади щодо стабілізації енергетичної ситуації в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати нового соціологічного дослідження "Енергетична ситуація в Україні: очікування, виклики та перспективи", проведеного групою Рейтинг на початку лютого.

За результатами нового опитування групи «Рейтинг», 69% респондентів вважають дії влади у сфері енергетики ефективними, тоді як у жовтні 2024 року цей показник був нижчим.

При цьому більшість громадян (62%) зазначили, що ситуація з енергопостачанням краща, ніж вони очікували, ще 32% вважають, що вона відповідає їхнім прогнозам. Лише 5% українців заявили, що ситуація з енергозабезпеченням погіршилася.

Найвідомішими заходами влади стали: відновлення зруйнованих енергооб’єктів – про це знають 48% респондентів; посилення захисту енергетичної інфраструктури – 38% та залучення міжнародної допомоги у вигляді коштів та енергетичного обладнання – 37%

Молодь виявилася більш поінформованою про дії влади у сфері енергетики, ніж старше покоління.

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Електроенергія