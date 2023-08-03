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Зробить все можливе. Обама пообіцяв Байдену підтримку на виборах-2024

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Четвер 03 серпня 2023 05:16
Зробить все можливе. Обама пообіцяв Байдену підтримку на виборах-2024 Фото: колишній президент США Барак Обама (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Колишній президент США Барак Обама пообіцяв нинішньому главі держави Джо Байдену свою повну підтримку на виборах у 2024 році.

Про це повідмоляє РБК-Україна з посиланнням на NBC.

Видання пише, що в червні Обама приїздив до Білого дому і під час приватного обіду пообіцяв Байдену, що "зробить все можливе для його переобрання".

Водночас, The Washington Post повідомили, що на зустрічі Обама висловив стурбованість сильною підтримкою Дональда Трампа, яка включає в себе консервативні ЗМІ та політично поляризований електорат.

Однак речник Обами Ерік Шульц зазначив, що обидва демократи очікують серйозної підтримки Байдена у 2024 році.

"Жодна гонка не має більших ставок, ніж переобрання президента Байдена", - заявив він.

Вибори США 2024 року

5 листопада 2024 року відбудуться 60-ті вибори президента США. Наразі свої кандидатури подали понад 15 політиків - серед них є навіть племінник Кеннеді Роберт. Однак основними кандидатами все ще залишаються Байден та Трамп.

Зазначимо, що зараз щодо Трампа відкрито одразу декілька кримінальних проваджень, тим не менш, це не завадить йому взяти участь у гонці. Ба більше, у разі перемоги він може скасувати вирок суду.

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